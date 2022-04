OTTAWA, ON, le 27 avril 2022 /CNW/ - Agence du revenu du Canada

Produisez-vous vos déclarations à la dernière minute? Si oui, vous n'êtes pas seul. Consultez les renseignements ci-dessous afin de simplifier votre expérience de production de déclaration de revenus.

La plupart des particuliers doivent produire leurs déclarations de revenus pour 2021 d'ici le 30 avril 2022

Puisque le 30 avril 2022 tombe un samedi, votre déclaration de revenus sera considérée comme produite à temps si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

Nous la recevons au plus tard le 2 mai 2022;

Elle porte le cachet postal du 2 mai 2022 ou d'une date antérieure.

Vous avez jusqu'au 15 juin 2022 pour produire votre déclaration de revenus si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes un travailleur indépendant. Veuillez consulter notre page Êtes-vous travailleur indépendant? L'Agence du revenu du Canada peut vous aider à comprendre vos obligations fiscales pour obtenir des conseils et des renseignements fiscaux utiles.

Si vous devez de l'impôt à l'Agence du revenu du Canada, votre paiement sera également considéré comme étant payé à temps si nous le recevons ou s'il est traité par une institution financière canadienne au plus tard le 2 mai 2022.

Nous offrons plusieurs options afin que vous puissiez payer immédiatement ou établir une entente de paiement pour vous acquitter de votre dette fiscale au fil du temps.

Si vous avez reçu des paiements de prestations liées à la COVID-19 en 2020, avez produit votre déclaration de revenus pour 2020 et êtes admissible à l'allègement des intérêts, vous avez jusqu'au 30 avril 2022 pour payer toute dette d'impôt sur le revenu en souffrance pour l'année d'imposition 2020 afin d'éviter les frais d'intérêt futurs. Cet allègement des intérêts ne s'applique qu'à l'impôt dû pour l'année 2020 et non à une dette fiscale antérieure ou à d'autres dettes auprès de l'Agence.

Prestations liées à la COVID-19

Si vous avez reçu des prestations versées par l'Agence en 2021, comme la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) et la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA), vous devrez avoir reçu un feuillet de renseignements T4A. Les résidents du Québec devraient avoir reçu un feuillet T4A et un relevé RL-1. Pour obtenir de plus amples renseignements ou des conseils sur les prestations liées à la COVID-19 et les feuillets de renseignements T4A, veuillez consulter notre page Vous avez reçu un feuillet T4A de notre part? Voici ce que vous devez savoir.

Les feuillets de renseignements T4A du gouvernement du Canada pour les prestations liées à la COVID-19 seront également accessibles en ligne si vous êtes inscrit à Mon dossier et que vous bénéficiez d'un accès complet.

Les renseignements de vos feuillets de renseignements T4, y compris les renseignements sur les prestations liées à la COVID-19, sont accessibles par l'intermédiaire du service Préremplir ma déclaration, compris dans les logiciels d'impôt homologués. Ce service permet de produire automatiquement certaines parties de la déclaration de revenus et de prestations à l'aide des renseignements dont l'Agence dispose au moment de présenter la demande. Pour utiliser le service, vous devez être inscrit à Mon dossier et y avoir un accès complet.

Évitez l'interruption des paiements de vos prestations et crédits

Il est essentiel de produire votre déclaration de revenus avant la date limite pour vous assurer d'éviter toute interruption des paiements de crédits et de prestations auxquels vous avez droit. Cela permet également de s'assurer que vous recevez votre remboursement à temps, le cas échéant.

Pour obtenir votre remboursement plus rapidement et éviter tout retard, inscrivez-vous au dépôt direct et produisez votre déclaration en ligne. Notre page Vous préparer à faire vos impôts contient des renseignements sur la production en ligne, les échéances et d'autres liens utiles.

Pour gagner du temps, vous devriez rassembler tous vos feuillets d'impôt et documents à l'appui avant de produire votre déclaration. Vous pouvez rapidement consulter certains de vos feuillets en ligne dans Mon dossier. Lorsque vous vous inscrivez à Mon dossier, vous pouvez également mettre à jour vos renseignements personnels. Ces renseignements comprennent votre adresse, votre état civil, ainsi que vos renseignements sur le dépôt direct et plus encore! Gagnez du temps et utilisez Mon dossier pour mettre à jour ces renseignements au lieu de nous appeler.

Renseignements importants concernant la loi

Le projet de loi qui comprend la bonification du Crédit d'impôt pour fournitures scolaires d'éducateur admissible et du Crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs n'a pas reçu la sanction royale. Une fois que la loi aura reçu l'approbation parlementaire, l'Agence traitera les déclarations de revenus en prenant en compte les crédits remboursables susmentionnés.

Options de production

Vous pouvez produire votre déclaration de revenus de différentes façons. Entre autres, vous pouvez :

Si vous choisissez de produire vous-même votre déclaration par voie électronique, plusieurs logiciels homologués de préparation de déclarations de revenus pour IMPÔTNET sont disponibles afin de répondre à vos besoins. Certains de ces logiciels de production sont gratuits.

Pour utiliser les renseignements de votre déclaration de revenus afin de vous authentifier, lorsque vous appelez l'Agence, vous aurez besoin d'un code d'accès à IMPÔTNET composé de huit caractères alphanumériques avant de produire votre déclaration. Ce code unique se trouve à la droite, sous la zone de détails de l'avis, à la première page de votre avis de cotisation (ADC) de l'année précédente. Si vous êtes inscrit à Mon dossier, vous pouvez également utiliser le service Préremplir ma déclaration dans un logiciel d'impôt homologué pour récupérer votre code d'accès à IMPÔTNET.

Obtenez votre ADC

Si vous êtes inscrit à Mon dossier, vous pouvez obtenir votre avis dans un logiciel d'impôt homologué. Il sera disponible directement après la réception et le traitement de votre déclaration. Cette année, votre ADC express est également disponible dans Mon dossier pour la même période. Le document PDF de votre ADC s'affichera dans Mon dossier à la date de cotisation indiquée sur votre ADC express.

Obtenez de l'aide fiscale gratuite

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, les bénévoles d'un comptoir d'impôts gratuit peuvent être en mesure de produire votre déclaration pour vous. Des comptoirs d'impôts gratuits sont disponibles en personne et de manière virtuelle. Pour connaître votre statut d'admissibilité et pour trouver un comptoir d'impôts, consultez notre page Comptoirs d'impôts gratuits.

Faites le suivi de l'état de votre déclaration et de votre remboursement

Utilisez Mon dossier pour vérifier rapidement le statut de votre déclaration et de votre remboursement en ligne. Vous pouvez également utiliser ce service pour consulter et gérer d'autres renseignements sur l'impôt et les prestations. Ces renseignements comprennent votre ADC, votre compte d'épargne libre d'impôt et votre régime enregistré d'épargne-retraite, ainsi que les dates de paiement des prestations.

Renseignements supplémentaires

Si vous recherchez des renseignements plus utiles, vous pouvez consulter les pages suivantes :

Vous pouvez également utiliser les ressources suivantes pour trouver les renseignements que vous recherchez :

Essayez Charlie le robot conversationnel pour obtenir des réponses rapides aux questions courantes. Vous trouverez Charlie sur la page d'accueil de l'Agence et sur de nombreuses autres pages Web du site Canada.ca.

Téléphonez au 1-800-959-7383. Les agents des services téléphoniques peuvent vous aider, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, heure locale, et le samedi, de 9 h à 17 h (heure locale), sauf les jours fériés.

Appelez le Système électronique de renseignements par téléphone (SERT) automatisé. Le SERT peut vous aider toute la journée, tous les jours. Composez le 1-800-267-6999.

Pour la télévision et la radio

Les extraits audio suivants peuvent être utilisés à la télévision et à la radio.

Restez connectés

Suivez l'Agence sur Facebook.

Suivez l'Agence sur Twitter - @AgenceRevCan .

. Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

Ajoutez nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles

Vous pouvez aussi visionner nos vidéos sur l'impôt sur YouTube

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]