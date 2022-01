OTTAWA, ON, le 6 janv. 2022 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada s'efforce d'aider des millions de Canadiens ayant différentes situations personnelles à comprendre et à gérer facilement leurs impôts. Quelle que soit la façon dont vous décidez de produire votre déclaration, nous nous engageons à veiller à ce que vous receviez les prestations et les crédits auxquels vous avez droit.

Livraison de la trousse d'impôt

Si vous avez produit votre déclaration sur papier l'année dernière, l'Agence vous enverra automatiquement la trousse d'impôt de 2021 au plus tard le 21 février 2022.

La trousse que vous recevrez comprend ce qui suit :

une lettre de la ministre du Revenu national et du commissaire du revenu;

le Guide fédéral d'impôt et de prestations;

un guide d'information provincial ou territorial (sauf pour la province de Québec);

deux copies de la déclaration de revenus et de prestations;

le formulaire 428 pour calculer l'impôt provincial ou territorial (sauf pour la province de Québec);

une lettre d'invitation et une feuille de renseignements concernant le service Produire ma déclaration, si vous êtes admissible à ce service;

certains documents ou formulaires personnalisés selon votre admissibilité;

une enveloppe de retour.

Si vous n'avez toujours pas reçu votre trousse le 21 février ou si vous avez besoin de publications ou de formulaires qui n'en font pas partie, vous pouvez faire ce qui suit :

voir, télécharger et imprimer la trousse en ligne à canada.ca/impots-trousse-generale;

les commander en ligne à canada.ca/obtenir-formulaire-arc;

les commander par téléphone à compter du 18 janvier 2022, au 1-855-330-3305 (soyez prêt à donner votre numéro d'assurance sociale).

Il est important de produire votre déclaration à temps



N'oubliez pas de produire votre déclaration au plus tard le 30 avril 2022. Ainsi, vous éviterez les interruptions dans les versements de crédits ou de prestations auxquels vous pourriez avoir droit, comme l'allocation canadienne pour enfants, le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, la prestation pour enfants handicapés et le supplément de revenu garanti.

Comme le 30 avril 2022 tombe un samedi, votre déclaration sera considérée comme produite à temps si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

nous la recevons au plus tard le 2 mai 2022;

elle porte le cachet postal du 2 mai 2022 ou d'une date antérieure.

Les services en ligne sont rapides, sécuritaires et pratiques

Il est facile de vous assurer que vos renseignements fiscaux sont à jour! Pour gagner du temps, vous pouvez facilement mettre à jour vos renseignements personnels au moyen du service Mon dossier ou de l'application Web mobile MonARC. Si vous déménagez ou changez d'état civil, il est facile de nous en aviser.

En plus de mettre à jour vos renseignements, vous pouvez consulter ce qui suit :

ce que vous devez à l'Agence;

vos plafonds de cotisations à un CELI et à un REER;

vos renseignements personnalisés sur les prestations et crédits;

l'état de votre déclaration;

vos avis de cotisation (ADC) ou de nouvelle cotisation.

Si vous cherchez la façon la plus rapide et la plus facile de produire votre déclaration de revenus, faites-le en ligne. Vous devriez également vous inscrire dès que possible au dépôt direct et à Mon dossier pour obtenir votre remboursement plus rapidement et éviter tout retard.

Notre norme de service consiste à émettre votre avis de cotisation dans les deux semaines suivant la réception de votre déclaration numérique. En raison de la COVID-19, l'Agence pourrait prendre de 10 à 12 semaines pour traiter les déclarations papier. L'Agence les traitera dans l'ordre où elle les reçoit. Les Canadiens qui produisent leur déclaration par voie électronique et qui ont le dépôt direct peuvent obtenir leur remboursement en aussi peu que huit jours ouvrables.

L'année dernière, l'Agence a reçu plus de 91 % des déclarations par voie électronique. En produisant votre déclaration par voie électronique, vous pouvez recevoir une confirmation rapide que nous l'avons acceptée.

Plusieurs logiciels homologués d'IMPÔTNET sont offerts sur le marché, et certains sont gratuits. Pour obtenir la liste de ces produits, allez à canada.ca/impotnet. L'outil IMPÔTNET est rapide, facile et pratique. Si vous êtes inscrit à Mon dossier, vous pouvez utiliser le service Préremplir ma déclaration pour remplir rapidement des parties de votre déclaration à l'aide des renseignements que l'Agence a dans ses dossiers. Vous pouvez utiliser ADC express et voir votre avis de cotisation dans votre logiciel aussitôt que l'Agence a reçu et traité votre déclaration.

Autres moyens de produire une déclaration

Obtenir de l'aide fiscale gratuite

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, des bénévoles d'un comptoir d'impôts pourraient remplir votre déclaration pour vous gratuitement. Des comptoirs d'impôts gratuits sont disponibles en personne ou de manière virtuelle. Renseignez-vous sur le Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (ou le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles au Québec) en allant à canada.ca/impots-aide.

Si vous avez un faible revenu ou un revenu fixe, vous pourriez être en mesure d'utiliser le service Produire ma déclaration. Il s'agit d'un service qui vous permet de produire votre déclaration en répondant à une série de brèves questions au moyen d'un service téléphonique sécurisé, spécialisé et automatisé. Si vous avez produit une déclaration en format papier l'année dernière et que vous êtes admissible au service Produire ma déclaration, l'Agence vous enverra une lettre d'invitation avec la trousse d'impôt de 2021. À compter du 21 février 2022, vous pourrez utiliser le service Produire ma déclaration pour produire rapidement votre déclaration au téléphone.

Pour en savoir plus

Si vous avez besoin d'une réponse rapide à une question, vous pouvez vous adresser à Charlie, le robot conversationnel convivial. Charlie vous aidera à trouver les renseignements dont vous avez besoin pour produire votre déclaration! Vous trouverez Charlie sur la page d'accueil de l'Agence et sur d'autres de nos nombreuses pages Web du site Canada.ca.

Vous pouvez également consulter notre page Produire votre déclaration de revenus et de prestations sur papier pour obtenir des renseignements précis.

Consultez notre page Vous préparer à faire vos impôts. Vous y trouverez des renseignements sur les dates limites et d'autres conseils fiscaux qui pourraient vous être utiles. Vous pouvez aussi obtenir des réponses aux questions fréquemment posées sur la production des déclarations, allez à la page canada.ca/cra-questions-réponses. Celles-ci seront mises à jour d'ici la fin du mois de janvier 2022.

