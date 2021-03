OTTAWA, ON, le 2 mars 2021 /CNW/ - Ce fut une année difficile, mais nous espérons que nous pourrons simplifier une chose pour vous : la production de votre déclaration de revenus.

Il est important de produire votre déclaration de revenus à temps chaque année. De cette façon, vous continuerez de recevoir les versements des prestations et des crédits auxquels vous avez droit.

Des bénévoles pourraient être en mesure de produire votre déclaration de revenus gratuitement par l'intermédiaire du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (PCBMI). Vous pourriez être admissible si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple.

Cette année, de nombreux organismes communautaires organisent gratuitement des comptoirs d'impôts virtuels où vous pouvez obtenir de l'aide fiscale par vidéoconférence, par téléphone ou au moyen d'une entente de dépôt de documents.

Une liste des comptoirs d'impôts est publiée sur notre site Web. Ils sont généralement ouverts pendant les mois de mars et d'avril. Certains sont même ouverts toute l'année. Vous pouvez aussi trouver un comptoir d'impôts avec l'application Web gratuite MonARC, lorsque vous cliquez sur « Aide pour remplir ma déclaration ».

Si vous vivez au Québec, vous pouvez obtenir de l'aide par l'intermédiaire du Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles, offert par Revenu Québec.

Donnez un coup de main

Saviez-vous que le PCBMI facilite des rencontres entre des bénévoles d'organismes communautaires et des personnes qui ont besoin d'aide pour produire leurs déclarations de revenus, et ce, depuis plus de 50 ans? Si votre organisme communautaire souhaite tenir un comptoir d'impôts ou si vous souhaitez faire du bénévolat, inscrivez-vous en ligne à canada.ca/impots-benevoles.

Soyez branché

suivez-la sur Facebook

suivez-la sur Twitter à @AgenceRevCan

suivez-la sur LinkedIn

abonnez-vous à une de ses listes d'envoi électronique

ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles

regardez ses vidéos sur l'impôt sur YouTube

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Pour les journalistes : Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]

Liens connexes

http://www.cra-arc.gc.ca/