OTTAWA, ON, le 18 mars 2024 /CNW/ - Mars est le Mois de la prévention de la fraude au Canada et partout dans le monde. La protection des renseignements des contribuables est une priorité absolue pour l'Agence du revenu du Canada (ARC), et cette campagne annuelle met l'accent sur l'importance d'être en mesure de repérer la fraude, de la prévenir et d'y répondre.

L'ARC améliore constamment ses mesures de sécurité afin de protéger les Canadiens contre la fraude et le vol d'identité. À titre de mesure de sécurité supplémentaire, l'ARC suggère aux Canadiens de prendre quelques mesures afin de renforcer la protection de leurs renseignements personnels.

Authentification multifacteur

L'ARC utilise l'authentification multifacteur (AMF) comme outil de mesure de sécurité supplémentaire dans l'ensemble de ses services avec ouverture de session. Lorsqu'on leur demande de s'inscrire au service d'AMF, les utilisateurs peuvent choisir une option entre le téléphone, l'application d'authentification tierce ou la grille de codes d'accès.

Les particuliers doivent inscrire un code d'accès à usage unique pour accéder aux services d'ouverture de session de l'ARC lorsqu'ils se connectent. Ce code n'ouvrira qu'une seule session.

Adresse de courriel obligatoire au dossier

Afin de prévenir les activités frauduleuses dans les comptes en ligne des contribuables, les utilisateurs du service Mon dossier doivent avoir une adresse de courriel au dossier de l'ARC. Les personnes qui n'ont pas d'adresse courriel à leur dossier seront invitées à en ajouter une quand elles ouvriront une session.

Grâce à cette fonction de sécurité, les particuliers reçoivent effectivement des avis par courriel lorsque des changements importants sont apportés dans un compte, comme une modification de l'adresse ou des renseignements du dépôt direct. Ces avis peuvent servir de mise en garde anticipée contre d'éventuelles activités frauduleuses. Les Canadiens inscrits qui reçoivent ces avis, mais qui n'ont pas autorisé de changements, doivent communiquer sans délai avec l'ARC.

Captcha

Captcha a été mis en œuvre dans tous les portails de l'ARC pour aider à distinguer les utilisateurs humains des robots Web. Cette fonction de sécurité exige que les utilisateurs sélectionnent certaines images précises avant de leur accorder l'accès à nos services numériques.

Mesures que les contribuables peuvent prendre pour protéger leurs renseignements

Les Canadiens peuvent prendre un certain nombre de mesures pour améliorer leur cybersécurité. Pour réduire le risque d'être touchés par des incidents de fraude ou de vol d'identité, on invite fortement les Canadiens à :

éviter de réutiliser les mots de passe pour différents systèmes et applications. utiliser des mots de passe différents pour les comptes de l'ARC et les autres comptes en ligne, et changer ces mots de passe régulièrement. établir un numéro d'identification personnel (NIP) unique pour leur compte afin de s'identifier rapidement et de façon sécuritaire. surveiller leurs comptes de l'ARC pour tout changement non demandé ou toute activité douteuse. vérifier que leurs renseignements personnels et d'entreprise sont à jour.

Signaler une activité suspecte dans votre compte

Si un contribuable remarque des changements non demandés dans son compte de l'ARC, ou pense que ses renseignements ont été compromis, il doit immédiatement le signaler à l'ARC. L'ARC déploiera rapidement des mesures de précaution, par exemple, en :

verrouillant le compte pour empêcher les transactions

en effectuant des examens approfondis

en communiquant avec les personnes potentiellement touchées

