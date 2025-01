OTTAWA, ON, le 7 janv. 2025 /CNW/ - La période des impôts est presque arrivée et c'est le moment idéal pour commencer à vous préparer! Vous préparer tôt peut vous aider à produire votre déclaration de revenus et de prestations à temps. Cela peut également vous permettre d'éviter les retards ou les interruptions des paiements de remboursements, de prestations ou de crédits auxquels vous avez droit. L'an dernier, l'Agence du revenu du Canada a versé plus de 52 milliards de dollars en paiements de prestations parce que les contribuables ont produit leurs déclarations.

Nous sommes là pour vous aider afin que vous puissiez commencer la période des impôts en toute confiance. Voici cinq façons faciles de vous préparer tôt.

1. Mettre à jour vos renseignements personnels

Tenir à jour vos renseignements personnels peut vous éviter des problèmes pendant la période des impôts et vous assurer de continuer à recevoir les paiements de prestations et de crédits auxquels vous avez droit. Si vous avez déménagé, vous êtes marié ou avez changé de numéro de téléphone, assurez-vous de nous en informer le plus tôt possible et avant de produire votre déclaration de revenus.

Ce qui est formidable, c'est que vous n'avez pas besoin de nous appeler pour faire ce type de changements! Mon dossier est un portail en ligne qui vous permet de gérer vos renseignements personnels sur l'impôt et les prestations de façon rapide et sécuritaire. De nombreuses tâches pour lesquelles les gens appellent souvent peuvent être effectuées dans Mon dossier.

Lorsque vous vous inscrivez à Mon dossier, vous pouvez utiliser le service de vérification des documents pour vérifier votre identité. Vous aurez ainsi un accès complet et immédiat à Mon dossier sans avoir à attendre un code de sécurité de l'Agence par la poste. Plus d'un million de personnes ont déjà utilisé ce service pour s'inscrire. N'oubliez pas de vous inscrire et de mettre à jour vos renseignements avant la cohue de la période des impôts!

2. Savoir où trouver vos feuillets d'impôt

Vous devriez recevoir la plupart de vos feuillets d'impôt et de vos reçus avant la fin du mois de février, y compris les feuillets T4 et T4A. Les feuillets sont préparés par votre employeur, votre payeur, votre administrateur ou votre institution financière. Si vos feuillets sont en retard ou perdus, ne vous inquiétez pas! Vous pouvez facilement consulter la plupart de vos feuillets en ligne dans Mon dossier.

3. Se familiariser avec les services numériques et la production en ligne

Familiarisez-vous avec nos services numériques afin que, si vous avez besoin d'aide pendant la période des impôts, vous puissiez trouver rapidement des réponses sans avoir à nous appeler. Nous offrons des services qui peuvent vous aider à produire une déclaration, à modifier une déclaration, à obtenir des renseignements, à effectuer des paiements, et plus encore.

Notre clavardage en ligne dans Mon dossier est un nouveau service qui peut vous aider durant la période des impôts. Vous pouvez maintenant clavarder avec un agent en direct et lui poser des questions propres à un compte au sujet de l'impôt, des prestations et des régimes enregistrés. Grâce à ce nouveau service, vous pouvez obtenir rapidement les renseignements dont vous avez besoin et gagner du temps au téléphone. Si vous ne trouvez pas vos réponses en ligne et que vous devez téléphoner, vérifiez les temps d'attente en direct à l'avance et assurez-vous d'avoir les renseignements dont vous avez besoin pour valider votre identité.

De plus, si vous vous préparez à produire votre déclaration en ligne cette année, consultez notre liste des options de logiciels homologués pour IMPÔTNET; certains sont même gratuits! Saviez-vous que les déclarations produites par voie électronique sont généralement traitées dans un délai de deux semaines, comparativement à huit semaines pour les déclarations papier? Près de 93 % des déclarations de revenus de 2023 ont été produites par voie électronique! Lorsque vous combinez la production par voie électronique au dépôt direct, vous pouvez recevoir votre remboursement en huit jours ouvrables.

4. Ne pas oublier ces dates importantes

Inscrivez ces dates importantes à votre calendrier :

24 février 2025 - Vous pouvez commencer à produire votre déclaration de revenus de 2024 en ligne.

- Vous pouvez commencer à produire votre déclaration de revenus de 2024 en ligne. 30 avril 2025 - Date limite pour la plupart des particuliers pour produire leur déclaration et payer tout montant dû. En produisant votre déclaration et en effectuant votre paiement à temps, vous éviterez une pénalité pour production tardive et des intérêts.

- Date limite pour la plupart des particuliers pour produire leur déclaration et payer tout montant dû. En produisant votre déclaration et en effectuant votre paiement à temps, vous éviterez une pénalité pour production tardive et des intérêts. 15 juin 2025 - Date limite pour produire si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes travailleur indépendant. Étant donné que cette date tombe un dimanche, nous considérerons que votre déclaration a été produite à temps si nous la recevons au plus tard le 16 juin 2025. Si vous avez un solde dû, il doit tout de même être payé au plus tard le 30 avril 2025 pour éviter les intérêts.

Avant de produire votre déclaration, découvrez les déductions, les crédits et les dépenses que vous pourriez demander afin de réduire le montant d'impôt que vous devez payer.

5. Être conscient des arnaques et de la fraude

Vous pouvez vous protéger contre les arnaques et la fraude en sachant comment nous pourrions communiquer avec vous. Prenez un moment pour visiter notre page Arnaques et fraudes. Vous y trouverez des renseignements qui vous aideront à reconnaître les signes d'une arnaque et vous apprendrez comment nous pouvons communiquer avec vous, que ce soit par téléphone, par courriel ou par la poste. La page Alertes à l'arnaque vous permet de demeurer à jour et d'éviter les arnaques les plus récentes qui pourraient vous cibler.

Lorsque vous vous inscrivez à Mon dossier, vous devez fournir une adresse de courriel si vous n'en avez pas déjà une au dossier auprès de l'Agence. Ces renseignements sont utilisés pour vous avertir de changements importants apportés à votre compte et vous protéger contre les activités frauduleuses. Si vous êtes déjà inscrit, mais que vous n'avez pas d'adresse de courriel au dossier, vous devrez en fournir une lorsque vous ouvrirez une session.

Besoin d'aide? Nous sommes là pour vous!

Si vous avez d'autres questions, posez-les à Charlie le robot conversationnel. Vous trouverez Charlie sur la page d'accueil de l'Agence et sur de nombreuses autres pages Web de l'Agence sur le site Canada.ca. S'il s'agit de votre première déclaration de revenus, jetez un coup d'œil à notre outil gratuit en ligne qui vous aide à comprendre vos impôts, à savoir où va l'argent et à remplir une déclaration de revenus par vous-même.

Personne-ressource

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

Soyez branché

Suivez l'Agence sur Facebook.

Suivez l'Agence sur X - @ AgenceRevCan

AgenceRevCan Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

Ajoutez nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles

Visionner nos vidéos sur l'impôt sur YouTube

Écoutez notre balado Impôlogie

SOURCE Agence du revenu du Canada