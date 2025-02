OTTAWA, ON, le 18 févr. 2025 /CNW/ - La période des impôts commence la semaine prochaine! Le 24 février 2025, vous pourrez produire votre déclaration de revenus et de prestations en ligne. Avec la bonne préparation, cette expérience peut être facile et sans stress.

L'Agence du revenu du Canada est là pour vous aider. Quand vous produisez votre déclaration, vous pouvez recevoir de l'argent sous forme de remboursements ou de paiements de prestations et de crédits. L'an dernier, l'Agence a reçu 33 millions de déclarations, ce qui a donné lieu à :

plus de 52 milliards de dollars en paiements de prestations envoyés;

plus de 19 millions de remboursements envoyés, pour un montant moyen de 2 294 $ (79 % ont été faits par dépôt direct).

Que vous soyez un nouveau déclarant ou un professionnel chevronné, voyons si vous êtes prêt à faire votre déclaration de revenus!

Pour commencer

Visitez notre page Préparez-vous à faire vos impôts. Vous y trouverez les étapes pour vous préparer à faire vos impôts. Voici d'autres ressources utiles :

Questions sur la production des déclarations de revenus : réponses aux questions fiscales courantes;

Comprendre vos impôts : cours en ligne sur l'impôt sur le revenu des particuliers au Canada ;

; Impôlogie : balado de l'Agence qui donne de l'information sur l'impôt;

Chatbot ARC : robot conversationnel sur la page d'accueil de l'Agence et d'autres pages de Canada.ca qui répond rapidement à vos questions.

Besoin d'aide supplémentaire? Ne vous inquiétez pas, nous pouvons vous aider! Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, les bénévoles d'un comptoir d'impôts gratuit pourraient préparer votre déclaration de revenus. Vous pouvez vous présenter à un comptoir de votre région ou prendre un rendez-vous virtuel. Pour voir si vous êtes admissible à ce service et trouver un comptoir, allez à la page Comptoirs d'impôts gratuits. Vous pourriez également recevoir une invitation à produire votre déclaration de revenus par téléphone ou par voie électronique avec Déclarer simplement.

Dates importantes

Si vous envoyez à temps votre déclaration et votre paiement pour l'impôt que vous devez, vous évitez les pénalités pour production tardive et les intérêts. Notez ces dates dans votre calendrier afin de ne manquer aucune échéance :

24 février 2025 - Vous pouvez commencer à produire votre déclaration de revenus de 2024 en ligne à cette date.

- Vous pouvez commencer à produire votre déclaration de revenus de 2024 en ligne à cette date. 30 avril 2025 - La plupart des particuliers doivent envoyer leur déclaration et payer tout montant dû au plus tard à cette date.

- La plupart des particuliers doivent envoyer leur déclaration et payer tout montant dû au plus tard à cette date. 15 juin 2025 - Les travailleurs indépendants et leur époux ou conjoint de fait doivent généralement envoyer leur déclaration de revenus au plus tard à cette date. Comme c'est un dimanche, nous considérerons que votre déclaration a été produite à temps si nous la recevons au plus tard le 16 juin 2025. Si vous avez un solde dû, vous devez le payer au plus tard le 30 avril 2025 pour éviter les intérêts.

Nouveautés pour la saison des impôts de 2025

Prenez note des changements suivants que nous avons apportés à nos services numériques cette année :

Service de vérification des documents - Ce service vous permet de vérifier votre identité et d'obtenir un accès immédiat à votre compte en ligne. Vous n'avez pas à attendre un code de sécurité de l'Agence par la poste. Plus d'un million de personnes ont déjà utilisé ce service.

Clavardage en ligne dans Mon dossier - Vous avez des questions liées à un compte, par exemple sur l'impôt sur le revenu des particuliers, les prestations ou les paiements à l'Agence? Vous pouvez maintenant les poser directement à un agent de l'Agence dans Mon dossier. Pour utiliser ce nouveau service, vous devez ouvrir une session dans votre compte et accéder à Mon dossier.

Accès simplifié aux services numériques de l'Agence - Vous pouvez désormais accéder aux portails Mon dossier, Mon dossier d'entreprise et Représenter un client en ouvrant une seule session.

Nous avons aussi apporté des changements aux prestations, aux crédits, aux déductions et à d'autres mesures fiscales, comme l'Allocation canadienne pour enfants et le Régime d'accession à la propriété. Pour avoir la liste complète des nouveautés de cette année, consultez la page Quoi de neuf pour 2024. Vous pouvez également consulter notre conseil fiscal : Ce que vous devez savoir pour la période de production des déclarations de revenus de 2025.

Gains en capital

Le ministère des Finances a annoncé récemment qu'il présenterait en temps opportun un projet de loi au Parlement relatif à la modification du taux d'inclusion des gains en capital, dont la nouvelle date d'entrée en vigueur sera le 1er janvier 2026. L'annonce confirme l'intention du gouvernement de faire passer le taux d'inclusion des gains en capital d'une demie à deux tiers sur les gains en capital de plus de 250 000 $ que réalisent annuellement les particuliers ainsi que sur tous les gains en capital qu'enregistrent les sociétés et la plupart des types de fiducies. La mesure touchera les dispositions ayant lieu le 1er janvier 2026 ou après.

L'Agence met les bouchées doubles pour que ses systèmes tiennent compte du taux d'inclusion des gains en capital actuel, soit une demie. Toutefois, ce changement pourrait ne pas être effectué lorsqu'il sera possible de faire sa déclaration de revenus en ligne à compter du 24 février 2025. Si vous êtes dans cette situation, nous vous recommandons d'attendre que l'Agence finisse de mettre en place ce changement dans les prochaines semaines avant de produire votre déclaration de revenus et de prestations. De cette façon, vous éviterez les retards de traitement. L'Agence peut accorder un allègement des pénalités pour production tardive et des intérêts sur arriérés jusqu'au 2 juin 2025 pour les particuliers et jusqu'au 1er mai 2025 pour les fiducies afin que les contribuables qui déclarent des gains en capital aient plus de temps pour respecter leurs obligations en matière de déclarations de revenus.

Pour en savoir plus, consultez notre conseil fiscal sur l'administration des changements proposés.

Inscrivez-vous au dépôt direct et envoyez votre déclaration de revenus en ligne

Avant de faire votre déclaration de revenus, vous devriez vous inscrire au dépôt direct. De cette façon, vous recevrez vos remboursements d'impôt et vos paiements de prestations et de crédits plus rapidement et en toute sécurité, directement dans votre compte bancaire.

Vous pouvez vous simplifier la vie en envoyant votre déclaration de revenus en ligne. Pour vous aider, nous avons différents logiciels d'impôt homologués IMPÔTNET faciles à utiliser, rapides, sécurisés et, dans certains cas, gratuits!

Si vous envoyez votre déclaration en ligne et que vous utilisez le service de dépôt direct, vous pourriez recevoir votre remboursement en seulement huit jours ouvrables. Le traitement des déclarations papier n'est pas aussi rapide; il peut prendre jusqu'à huit semaines.

Boîtes d'Élections Canada

Dans votre déclaration de revenus, cochez « Oui » aux deux questions liées à Élections Canada. De cette façon, vous serez sur la liste électorale à votre adresse actuelle et prêt à voter à la prochaine élection fédérale. Pour vous inscrire et voter aux élections fédérales, vous devez être âgé d'au moins 18 ans et avoir la citoyenneté canadienne. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Web Élections Canada.

Le saviez-vous? Voici quelques statistiques sur l'impôt par province ou territoire

Choisissez une province ou un territoire :

Alberta

Principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 101 300 résidents de l' Alberta ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Les résidents admissibles de l' Alberta ont reçu en moyenne (y compris les programmes provinciaux connexes) : 7 570 $ en prestations de l'allocation canadienne pour enfants; 470 $ en paiements du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH); 990 $ en paiements de la Remise canadienne sur le carbone (autrefois appelée paiement de l'incitatif à agir pour le climat).

ont reçu en moyenne (y compris les programmes provinciaux connexes) :

Colombie-Britannique

Principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 118 000 résidents de la Colombie-Britannique ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les résidents admissibles de la Colombie-Britannique ont reçu en moyenne (y compris les programmes provinciaux connexes) : 7 910 $ en prestations de l'allocation canadienne pour enfants; 770 $ en paiements du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).



Île-du-Prince-Édouard

Principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Près de 7 000 résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les résidents admissibles de l'Île-du-Prince-Édouard ont reçu en moyenne (y compris les programmes provinciaux connexes) : 7 400 $ en prestations de l'allocation canadienne pour enfants; 550 $ en paiements du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH); 470 $ en paiements de la Remise canadienne sur le carbone (autrefois appelée paiement de l'incitatif à agir pour le climat).



Manitoba

Principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 42 800 résidents du Manitoba ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Les résidents admissibles du Manitoba ont reçu en moyenne (y compris les programmes provinciaux connexes) : 8 930 $ en prestations de l'allocation canadienne pour enfants; 480 $ en paiements du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH); 680 $ en paiements de la Remise canadienne sur le carbone (autrefois appelée paiement de l'incitatif à agir pour le climat).

ont reçu en moyenne (y compris les programmes provinciaux connexes) :

Nouveau-Brunswick

Principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 31 800 résidents du Nouveau-Brunswick ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les résidents admissibles du Nouveau-Brunswick ont reçu en moyenne (y compris les programmes provinciaux connexes) : 7 610 $ en prestations de l'allocation canadienne pour enfants; 730 $ en paiements du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH); 440 $ en paiements de la Remise canadienne sur le carbone (autrefois appelée paiement de l'incitatif à agir pour le climat).



Nouvelle-Écosse

Principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 38 500 résidents de la Nouvelle-Écosse ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les résidents admissibles de la Nouvelle-Écosse ont reçu en moyenne (y compris les programmes provinciaux connexes) : 8 170 $ en prestations de l'allocation canadienne pour enfants; 620 $ en paiements du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH); 490 $ en paiements de la Remise canadienne sur le carbone (autrefois appelée paiement de l'incitatif à agir pour le climat).



Nunavut

Principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 500 résidents du Nunavut ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Les résidents admissibles du Nunavut ont reçu en moyenne (y compris les programmes territoriaux connexes) : 11 850 $ en prestations de l'allocation canadienne pour enfants; 700 $ en paiements du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

ont reçu en moyenne (y compris les programmes territoriaux connexes) :

Ontario

Principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 257 600 résidents de l' Ontario ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Les résidents admissibles de l' Ontario ont reçu en moyenne (y compris les programmes provinciaux connexes) : 8 290 $ en prestations de l'allocation canadienne pour enfants; 460 $ en paiements du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH); 600 $ en paiements de la Remise canadienne sur le carbone (autrefois appelée paiement de l'incitatif à agir pour le climat).

ont reçu en moyenne (y compris les programmes provinciaux connexes) :

Québec

Principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 196 800 résidents du Québec ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles. Au total, 550 organismes québécois ont organisé des séances de préparation de déclarations de revenus en personne ou virtuellement.

Les résidents admissibles du Québec ont reçu en moyenne : 6 670 $ en prestations de l'allocation canadienne pour enfants; 450 $ en paiements du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).



Saskatchewan

Principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 32 300 résidents de la Saskatchewan ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Les résidents admissibles de la Saskatchewan ont reçu en moyenne (y compris les programmes provinciaux connexes) : 8 420 $ en prestations de l'allocation canadienne pour enfants; 840 $ en paiements du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH); 870 $ en paiements de la Remise canadienne sur le carbone (autrefois appelée paiement de l'incitatif à agir pour le climat).

ont reçu en moyenne (y compris les programmes provinciaux connexes) :

Terre-Neuve-et-Labrador

Principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 15 000 résidents de Terre-Neuve-et- Labrador ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Les résidents admissibles de Terre-Neuve-et- Labrador ont reçu en moyenne (y compris les programmes provinciaux connexes) : 7 530 $ en prestations de l'allocation canadienne pour enfants; 1 120 $ en paiements du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH); 700 $ en paiements de la Remise canadienne sur le carbone (autrefois appelée paiement de l'incitatif à agir pour le climat).

ont reçu en moyenne (y compris les programmes provinciaux connexes) :

Territoires du Nord-Ouest

Principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 1 300 résidents des Territoires du Nord-Ouest ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les résidents admissibles des Territoires du Nord-Ouest ont reçu en moyenne (y compris les programmes territoriaux connexes) : 7 760 $ en prestations de l'allocation canadienne pour enfants; 880 $ en paiements du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).



Yukon

Principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 1 400 résidents du Yukon ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

ont reçu de l'aide à des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Les résidents admissibles du Yukon ont reçu en moyenne (y compris les programmes territoriaux connexes) : 6 110 $ en prestations de l'allocation canadienne pour enfants; 690 $ en paiements du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).

ont reçu en moyenne (y compris les programmes territoriaux connexes) :

