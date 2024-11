OTTAWA, ON, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Agence du revenu du Canada

En ce mois de la littératie financière, nous parlons d'argent et nous vous présentons des moyens d'améliorer vos finances grâce à une meilleure littératie fiscale. Le savoir-faire fiscal ne s'acquiert pas du jour au lendemain, et c'est normal. Chaque nouvelle connaissance peut avoir une grande incidence sur votre santé financière. Nous sommes là pour vous guider, une étape à la fois.

Il existe plusieurs instruments d'épargne qui peuvent vous aider à épargner pour atteindre vos objectifs financiers, qu'ils concernent par exemple les études de vos enfants ou votre retraite. Commencez dès maintenant à bâtir votre avenir financier!

Le régime enregistré d'épargne-études (REEE) vous aide à épargner davantage pour l'avenir de vos enfants

Vous êtes un parent et vous vous demandez comment épargner pour les études postsecondaires de votre enfant? Le REEE est un régime d'épargne à long terme pour les études postsecondaires, qu'elles se fassent dans une école de métiers, un cégep, un collège, une université ou un programme d'apprentissage.

L'avantage? N'importe qui peut ouvrir un compte pour un enfant : parents, tuteurs, grands-parents, autres membres de la famille et amis.

Vous êtes un adulte et vous souhaitez réorienter votre carrière et retourner aux études? Le REEE, c'est pour vous aussi!

Lorsque vous ouvrez un REEE, vous pouvez demander à votre institution financière de présenter une demande de prestations, comme le bon d'études canadien et la subvention canadienne pour l'épargne-études. Si votre enfant est admissible, ces prestations seront versées dans le REEE et l'aideront à payer ses études. Les dépenses admissibles sont les frais de scolarité, les livres, les frais de transport et les frais d'hébergement.

Le bon d'études canadien en bref :

maximum à vie de 2 000 $ pour chaque enfant admissible provenant d'une famille à faible revenu;

aucune cotisation au REEE n'est nécessaire pour obtenir le bon d'études canadien;

le bénéficiaire reçoit 500 $ la première année où il est admissible, puis 100 $ de plus chaque année admissible par la suite jusqu'à l'âge de 15 ans;

prestations rétroactives (vous pouvez faire une demande pour les années précédentes, si vous ne l'avez pas fait dans le passé). Le bénéficiaire peut encore y avoir droit jusqu'à la veille de son 21e anniversaire.

La subvention canadienne pour l'épargne-études en bref :

maximum à vie de 7 200 $ versé dans un REEE;

ajoute un maximum de 500 $ à un REEE chaque année, et jusqu'à 100 $ de plus pour les familles admissibles ayant un revenu moyen ou faible;

offerte jusqu'à la fin de l'année civile où le bénéficiaire atteint l'âge de 17 ans.

Pour en savoir plus sur le REEE et ses avantages, consultez la page : canada.ca/epargne-etudes

Ce qu'il faut savoir sur le compte d'épargne libre d'impôt (CELI)

L'argent dans votre CELI n'a aucune incidence sur votre admissibilité aux programmes de prestations gouvernementales, comme l'allocation canadienne pour enfants ou le supplément de revenu garanti. Voici quelques points essentiels sur le CELI :

Instrument d'épargne ou de placement : Le CELI peut vous aider à faire fructifier votre argent à l'abri de l'impôt. Dans un CELI, en plus de l'argent comptant, vous pouvez détenir des certificats de placement garanti, des obligations, des actions, des fonds communs de placement, des FNB et bien d'autres placements.

: Le CELI peut vous aider à faire fructifier votre argent à l'abri de l'impôt. Dans un CELI, en plus de l'argent comptant, vous pouvez détenir des certificats de placement garanti, des obligations, des actions, des fonds communs de placement, des FNB et bien d'autres placements. Abri fiscal : La croissance du CELI n'est pas imposée lorsque vous retirez les fonds.

La croissance du CELI n'est pas imposée lorsque vous retirez les fonds. Droits de cotisation : Vos droits de cotisation au CELI augmentent chaque année, quel que soit votre revenu. Chaque année, vous pouvez cotiser jusqu'à concurrence du plafond du CELI, plus les retraits du CELI ou les droits de cotisation inutilisés des années précédentes.

: Vos droits de cotisation au CELI augmentent chaque année, quel que soit votre revenu. Chaque année, vous pouvez cotiser jusqu'à concurrence du plafond du CELI, plus les retraits du CELI ou les droits de cotisation inutilisés des années précédentes. Plusieurs CELI : Vous pouvez avoir plus d'un CELI à la fois, mais le montant total des cotisations à vos CELI ne peut pas dépasser vos droits de cotisation disponibles pour l'année en question.

Vous pouvez avoir plus d'un CELI à la fois, mais le montant total des cotisations à vos CELI ne peut pas dépasser vos droits de cotisation disponibles pour l'année en question. Report des droits de cotisation : Si vous ne cotisez pas au cours d'une année, les droits de cotisation inutilisés peuvent être reportés aux années suivantes.

: Si vous ne cotisez pas au cours d'une année, les droits de cotisation inutilisés peuvent être reportés aux années suivantes. Souplesse : Vous pouvez utiliser le CELI à n'importe quelle fin, que ce soit pour la retraite ou pour vos besoins futurs, comme l'achat d'une maison ou d'une voiture.

: Vous pouvez utiliser le CELI à n'importe quelle fin, que ce soit pour la retraite ou pour vos besoins futurs, comme l'achat d'une maison ou d'une voiture. Admissibilité : Il faut avoir au moins 18 ans et détenir un numéro d'assurance sociale valide pour ouvrir un CELI (contrairement aux comptes d'épargne et de chèques classiques).

Il faut avoir au moins 18 ans et détenir un numéro d'assurance sociale valide pour ouvrir un CELI (contrairement aux comptes d'épargne et de chèques classiques). Pénalités : Pour éviter les pénalités, vous ne devez pas dépasser votre plafond de cotisation. Vous pouvez calculer vos droits de cotisation à l'aide du formulaire RC343, Feuille de calcul - Droits de cotisation à un CELI.

Pour en savoir plus, consultez la page : Le compte d'épargne libre d'impôt - Canada.ca.

Épargner pour une maison, c'est intelligent - laissez-nous vous montrer comment

Le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) est un régime enregistré qui vous permet d'épargner en vue de l'achat ou de la construction de votre première maison. Voici quelques points essentiels :

Limite annuelle : Vous pouvez cotiser à votre CELIAPP, ou y transférer de votre REER, jusqu'à 8 000 $ par année, avec une limite à vie de 40 000 $. Combinant les avantages du REER et du CELI, le CELIAPP vous permet de déduire les cotisations de votre revenu imposable et de faire fructifier votre épargne à l'abri de l'impôt.

Vous pouvez cotiser à votre CELIAPP, ou y transférer de votre REER, jusqu'à 8 000 $ par année, avec une limite à vie de 40 000 $. Combinant les avantages du REER et du CELI, le CELIAPP vous permet de déduire les cotisations de votre revenu imposable et de faire fructifier votre épargne à l'abri de l'impôt. Essayez l'outil d'estimation : Vous souhaitez savoir combien vous pourriez mettre de côté pour une mise de fonds pour votre première maison? Jetez un coup d'œil à l'estimateur du CELIAPP. Il tient compte de la limite annuelle de 8 000 $ et de la limite à vie de 40 000 $.

: Vous souhaitez savoir combien vous pourriez mettre de côté pour une mise de fonds pour votre première maison? Jetez un coup d'œil à l'estimateur du CELIAPP. Il tient compte de la limite annuelle de 8 000 $ et de la limite à vie de 40 000 $. Évitez de trop cotiser ou de transférer trop d'argent : Le dépassement de la limite annuelle ou à vie entraîne le prélèvement d'une taxe de 1 % par mois sur le montant excédentaire le plus élevé du CELIAPP au cours du mois en question. Surveillez les cotisations au CELIAPP et les sommes provenant de votre REER que vous versez à votre CELIAPP.

Le dépassement de la limite annuelle ou à vie entraîne le prélèvement d'une taxe de 1 % par mois sur le montant excédentaire le plus élevé du CELIAPP au cours du mois en question. Surveillez les cotisations au CELIAPP et les sommes provenant de votre REER que vous versez à votre CELIAPP. Droits de cotisation au CELIAPP inutilisés : Si vous n'utilisez pas la totalité de vos droits de cotisation au cours de l'année, la partie inutilisée peut être reportée aux années à venir, ce qui vous aide à maximiser votre épargne.

Pour en savoir plus, consultez le site : Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété - Canada.ca.

Utilisez votre REER pour acheter une maison

Le Régime d'accession à la propriété (RAP) vous permet de retirer des fonds de votre REER pour acheter ou construire une habitation admissible pour vous-même ou pour une personne en situation de handicap déterminée. Profitez de l'augmentation du plafond de retrait, qui est maintenant de 60 000 $.

Vous pouvez effectuer des retraits du RAP et du CELIAPP pour la même habitation, dans la mesure où vous remplissez toutes les conditions au moment de chaque retrait.

Avec autant d'avantages pour les contribuables, profitez de l'épargne à impôt différé et des placements pour améliorer votre solidité financière! Pour en savoir plus : Régimes enregistrés d'épargne - Canada.ca

