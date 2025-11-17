OTTAWA, ON, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Novembre est le Mois de la littératie financière, et le thème de cette année, « Parlons d'argent », encourage les Canadiens à avoir des conversations ouvertes et honnêtes sur leurs finances. Il n'est pas toujours facile d'aborder ce sujet, nous le comprenons. Toutefois, améliorer votre littératie fiscale peut vous être bénéfique! Apprendre à faire vos impôts peut vous permettre d'avoir plus d'argent dans vos poches et d'épargner pour une propriété ou pour votre retraite. Enfin, nous vous proposons des conseils afin de protéger vos finances contre les arnaques et les fraudes.

Si vous voulez plus d'argent dans vos poches, faire vos impôts peut vous aider

Le coût de la vie a augmenté, et si vous êtes parent, avoir plus d'argent est toujours utile. Faire vos impôts peut vous donner accès à des crédits d'impôt et à des prestations. Voici quelques exemples :

Si vous êtes la personne principale responsable des soins et de l'éducation d'enfants de moins de 18 ans, vous pourriez recevoir jusqu'à 7 997 $ (par enfant de moins de 6 ans) et jusqu'à 6 748 $ (par enfant de 6 à 17 ans) par année grâce à l'allocation canadienne pour enfants.

Si vous gagnez un revenu plus modeste et que vous êtes célibataire, vous pourriez avoir droit jusqu'à 533 $ par année grâce au versement trimestriel du crédit pour la TPS/TVH.

Si vous travaillez et que vous gagnez un salaire plus faible, vous pourriez avoir droit à l'allocation canadienne pour les travailleurs.

Conseil : utilisez le dépôt direct pour recevoir ces versements rapidement dans votre compte bancaire. Vous pouvez vous inscrire via votre compte de l'ARC ou votre institution financière. N'hésitez pas à consulter la page Évitez l'attente : obtenez l'aide de l'ARC plus rapidement, qui présente plusieurs façons d'utiliser les services numériques pour obtenir des renseignements plus rapidement. Ces outils permettent souvent d'obtenir des réponses en quelques minutes et sont disponibles 21 heures par jour, tous les jours de la semaine!

Conseils pour épargner pour une propriété et partir du bon pied

Les coûts liés à la possession d'une propriété continuent d'augmenter. Il est essentiel de s'attaquer à la question de l'abordabilité pour veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès à des options de logement sûres et abordables. L'une des options suivantes peut peut-être vous aider :

Le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) permet aux acheteurs potentiels d'une première propriété d'épargner à l'abri de l'impôt pour acheter ou construire leur première propriété. Vous pouvez cotiser à votre CELIAPP ou y transférer jusqu'à 8 000 $ par an de votre régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Le plafond à vie est fixé à 40 000 $.

Le régime d'accession à la propriété (RAP) permet aux acheteurs d'une première propriété de retirer jusqu'à 60 000 $ de leur REER pour acheter ou construire une propriété admissible pour eux-mêmes ou pour une personne en situation de handicap. Vous pouvez effectuer des retraits du RAP et du CELIAPP pour la même propriété si vous remplissiez les conditions au moment de chaque retrait.

Le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles peut vous aider à réduire les coûts de rénovation liés à la construction d'un logement secondaire pour permettre à une personne âgée ou à un adulte admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées de vivre avec un proche admissible. En demandant ce crédit pour des dépenses de rénovation admissibles, vous pourriez obtenir jusqu'à 7 500 $ pour chaque demande admissible.

Le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation (en attente de recevoir la sanction royale) permettra aux acheteurs d'une première habitation admissibles de récupérer la totalité de la TPS (ou de la partie fédérale de la TVH) sur les habitations neuves valant jusqu'à 1 million de dollars. Il réduira aussi graduellement la TPS (ou la partie fédérale de la TVH) sur les habitations neuves valant entre 1 million et 1,5 million de dollars.

Épargnez maintenant, payez moins d'impôts aujourd'hui et faites fructifier votre argent pour demain

Peu importe l'étape de la vie à laquelle vous vous trouvez, il existe un instrument d'épargne qui vous convient, que vous soyez un parent qui souhaite épargner pour les études postsecondaires de son enfant ou pour sa propre retraite.

Le régime enregistré d'épargne-études (REEE) est un régime d'épargne à long terme qui vise à aider les Canadiens à épargner pour les études postsecondaires de leurs enfants. Elles peuvent inclure les écoles de métiers, les cégeps, les collèges, les universités et les programmes d'apprentissage. N'importe qui peut ouvrir un compte pour un enfant : les parents, les tuteurs, les grands-parents, d'autres membres de la famille et les amis. Lorsque vous ouvrez un REEE, vous pouvez demander à votre institution financière de présenter une demande de prestations, comme le bon d'études canadien ou la subvention canadienne pour l'épargne-études.

Le régime enregistré d'épargne-retraite (REER) est un compte spécial que vous pouvez ouvrir afin d'épargner pour votre retraite. Vous (ou votre époux ou conjoint de fait) pouvez y cotiser, et ce que vous y déposez peut réduire l'impôt sur le revenu. Tant que votre argent reste dans le REER, il fructifie à l'abri de l'impôt. Vous ne payez l'impôt que plus tard, lorsque vous retirez l'argent, généralement à la retraite.

Faites fructifier votre argent grâce à un compte d'épargne libre d'impôt (CELI )



En ouvrant un CELI, vous pouvez faire fructifier votre argent à l'abri de l'impôt. En plus de l'argent comptant, vous pouvez y détenir des certificats de placement garanti, des obligations, des actions, des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et bien d'autres placements. Notez que les sommes que vous épargnez dans votre CELI ou que vous avez retirées de celui-ci n'ont aucune incidence sur votre admissibilité aux prestations et aux crédits gouvernementaux calculés en fonction du revenu, comme l'allocation canadienne pour enfants ou le supplément de revenu garanti.

Nous avons récemment amélioré les renseignements en ligne sur le CELI pour que les contribuables puissent utiliser nos options libre-service en toute confiance. Les pages Web mises à jour contiennent désormais des scénarios améliorés et des détails sur les plafonds de cotisation, les retraits et les solutions si vous avez trop cotisé à votre CELI. L'expérience est plus fluide et plus efficace, ce qui nous permet de réduire le nombre d'appels vers nos centres de contact.

Il est important que vous connaissiez votre plafond de cotisation à un CELI et que vous le respectiez pour éviter des pénalités. Vous pouvez calculer vos droits de cotisation à l'aide du formulaire RC343, Feuille de calcul - Droits de cotisation à un CELI.

Protégez-vous contre les arnaques et les fraudes

Un aspect essentiel de la littératie fiscale est de savoir faire la distinction entre nos communications et celles d'arnaqueurs qui se font passer pour nous. Voici quelques conseils qui vous aideront à les distinguer. Dans nos communications, nous ne faisons jamais ce qui suit :

Exiger un paiement immédiat ou faire pression sur vous pour que vous en fassiez un par virement Interac ᴹᴰ, en cryptomonnaie (Bitcoin), par carte de crédit prépayée ou par carte-cadeau de n'importe quel détaillant.

Menacer de vous expulser, de vous arrêter ou de vous mettre en prison.

Adopter un langage agressif ou menaçant.

Organiser une rencontre dans un lieu public pour percevoir un paiement.

Imposer des frais pour parler à un représentant des centres de contact.

Demander des renseignements personnels ou financiers dans un message vocal ou dans un courriel.

Si vous recevez un appel affirmant que vous nous devez de l'argent, n'hésitez pas à vérifier le montant que vous nous devez dans votre compte. Informez-vous sur les arnaques les plus récentes liées aux prestations et à l'impôt qui ciblent la population en consultant la page Reconnaître une arnaque ou en écoutant notre balado.

