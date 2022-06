OTTAWA, ON, le 7 juin 2022 /CNW/ - Le 15 juin 2022 est la date limite pour la production des déclarations de revenus et de prestations de 2021 des travailleurs indépendants. L'Agence du revenu du Canada tient à vous rappeler qu'elle est là pour vous aider, vous et votre entreprise, à respecter vos obligations fiscales.

Le service d'agents de liaison

L'Agence offre gratuitement, aux propriétaires de petites entreprises et aux travailleurs indépendants, des services de rencontre en personne avec un agent de liaison pour les aider à comprendre leurs obligations fiscales. Une rencontre avec un agent de liaison est entièrement confidentielle et les renseignements que vous partagerez avec lui ne seront pas communiqués à d'autres secteurs de l'Agence ou à quiconque.

Saviez-vous que l'Agence a aidé plus de 17 000 propriétaires de petites entreprises et travailleurs indépendants depuis le début de la pandémie, et ce, de façon virtuelle grâce au service des agents de liaison? Elle a aussi aidé plus de 69 000 propriétaires de petites entreprises et travailleurs indépendants depuis le début du programme en 2014.

Apprenez-en plus sur la manière dont Steve Kos, un agent de liaison du Québec, est venu en aide et continu de venir en aide aux propriétaires d'entreprises pendant la pandémie de COVID-19, et ce, de plusieurs façons inusitées.

Comment ce service peut-il vous aider?

Les propriétaires d'entreprises et les travailleurs indépendants peuvent profiter du service des agents de liaison de deux façons :

Ils peuvent organiser une rencontre personnalisée par téléphone ou par vidéoconférence. Ils peuvent s'inscrire à un webinaire pour les associations professionnelles ou les groupes.

Apprenez-en plus sur la manière dont Janet Avery, auparavant une agente de liaison de la région de la capitale nationale, a aidé des artistes indépendants à comprendre leurs obligations fiscales alors que leurs circonstances changeaient de façon presque quotidienne au cours de la pandémie de COVID-19.

Lors d'une rencontre personnalisée, l'agent de liaison :

répondra à vos questions d'ordre fiscal et à vos préoccupations;

discutera avec vous des erreurs fiscales courantes et des points de référence financiers pour la communauté des petites entreprises;

vous fournira des renseignements sur divers outils et services en ligne offerts par l'Agence;

vous fera des recommandations sur la façon d'améliorer votre système de tenue de livres;

discutera avec vous des mesures liées à la COVID-19, au besoin.

Lors d'un webinaire, l'agent de liaison :

expliquera les erreurs fiscales courantes;

montrera comment utiliser les points de référence financiers pour votre secteur d'activité ou d'autres secteurs semblables;

fournira des renseignements sur les services de l'Agence;

expliquera les concepts généraux et les pratiques exemplaires de la tenue de livres;

discutera des mesures liées à la COVID-19, au besoin.

Apprenez-en plus sur la manière dont Tim Ferguson aide des propriétaires de plusieurs différents types d'entreprises à comprendre leurs obligations fiscales et à s'organiser pour qu'ils puissent les respecter par eux-mêmes à l'avenir.

Apprenez-en plus sur le service des agents de liaison et prenez rendez-vous dès aujourd'hui.

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Personne-ressources, Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]