OTTAWA, ON, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - En raison des défis persistants posés par la pandémie de COVID-19, de nombreux Canadiens travaillent toujours de la maison. C'est pourquoi le gouvernement du Canada permettra aux Canadiens de déduire leurs frais de bureau à domicile, pour l'année d'imposition 2021, en utilisant une méthode simple : la méthode à taux fixe temporaire.

En utilisant cette méthode, les employés admissibles peuvent demander une déduction de 2 $ pour chaque jour où ils ont travaillé de la maison en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. Le montant maximal que les employés peuvent demander au moyen de cette méthode est maintenant de 500 $ (par rapport à 400 $ pour l'année d'imposition 2020). La raison pour laquelle le montant maximal a augmenté, c'est que le nombre maximal de jours de travail pour lesquels la déduction peut être demandée est passé de 200 jours en 2020 à 250 jours en 2021.

Les critères d'admissibilité pour la méthode à taux fixe temporaire et la méthode détaillée demeurent les mêmes pour l'année d'imposition 2021.

Les employés qui n'étaient pas tenus de travailler de la maison en 2021, mais qui l'ont fait parce que leur employeur leur en a donné l'autorisation, sont toujours considérés comme ayant travaillé de la maison en raison de la pandémie de COVID-19.

À titre de rappel, voici quelques exemples de ce qui est considéré comme une journée de travail, selon la méthode à taux fixe temporaire :

Les jours qui peuvent être comptés comme une journée de travail : ceux où vous avez travaillé à temps plein de la maison;

ceux où vous avez travaillé à temps partiel de la maison. Les jours qui ne peuvent pas être comptés comme une journée de travail : les jours de congé;

les jours de vacances;

les congés de maladie;

tout autre congé ou absence;

les fins de semaine et les jours fériés durant lesquels vous n'avez pas travaillé

Utiliser la méthode détaillée

La méthode détaillée, qui demeure inchangée pour l'année d'imposition 2021, permet à un employé qui répond aux critères d'admissibilité de déduire les frais qu'il a réellement engagés dans le cadre de son travail.

Les employés admissibles, qui ne comptent que déduire des frais de bureau à domicile, pourront de nouveau utiliser les formulaires T2200S et T777S pour l'année d'imposition 2021. Ces formulaires ont été mis à jour et ils sont, ainsi que d'autres formulaires liés aux déclarations T1, à la disposition des Canadiens depuis 18 janvier 2022. Les employés admissibles qui comptent déduire leurs frais de bureau à domicile et d'autres dépenses d'emploi peuvent en savoir plus sur les formulaires à remplir et ce sujet en général en allant à la page Dépenses de travail à domicile pour les employés - Comment demander la déduction.

SOURCE Agence du revenu du Canada

