OTTAWA, ON, le 19 mars 2026 /CNW/ - Le 29 mai 2026, l'Agence du revenu du Canada (ARC) fermera définitivement toutes ses boîtes de dépôt. Celles-ci se trouvent à 45 différents endroits à travers le pays. Ce changement aura lieu après la période des impôts de 2026 afin de réduire au minimum les perturbations pour les contribuables.

Si vous utilisez actuellement des boîtes de dépôt pour envoyer vos déclarations de revenus, vos paiements ou d'autres documents, il est important que vous soyez au courant de ce changement et que vous vous prépariez en conséquence.

Pourquoi les boîtes de dépôt de l'ARC ferment-elles?

L'ARC ferme ses boîtes de dépôt pour plusieurs raisons.

Diminution de l'utilisation : moins de contribuables utilisent les boîtes de dépôt. Entre 2018-2019 et 2024-2025, le nombre d'articles envoyés au moyen des boîtes de dépôt a diminué de 78 %, passant de près de 2 millions à un peu plus de 430 000.

: moins de contribuables utilisent les boîtes de dépôt. Entre 2018-2019 et 2024-2025, le nombre d'articles envoyés au moyen des boîtes de dépôt a diminué de 78 %, passant de près de 2 millions à un peu plus de 430 000. Retards de traitement : les articles envoyés au moyen des boîtes de dépôt doivent être transportés jusqu'au lieu de traitement approprié, ce qui entraîne des temps d'attente plus longs comparativement aux envois en ligne ou par voie électronique.

les articles envoyés au moyen des boîtes de dépôt doivent être transportés jusqu'au lieu de traitement approprié, ce qui entraîne des temps d'attente plus longs comparativement aux envois en ligne ou par voie électronique. Préoccupations en matière de sécurité : la fermeture des boîtes de dépôt réduit les risques de cambriolages, de vandalisme et de traitement de colis suspects par le personnel.

Quelles sont vos options après le 29 mai 2026?

L'envoi de documents au moyen des boîtes de dépôt sera accepté jusqu'à la fin de la journée du 28 mai.

Après la fermeture des boîtes de dépôt, les contribuables devront utiliser l'une des options suivantes pour remplir et envoyer leur déclaration, payer une somme due ou envoyer des documents.

Envois en ligne : la façon la plus rapide et la plus sécuritaire de remplir et d'envoyer votre déclaration de revenus ou d'envoyer des documents est au moyen des services en ligne de l'ARC, comme votre compte de l'ARC. Au cours de la dernière période des impôts, l'ARC a reçu plus de 33 millions de déclarations de revenus, dont 93 % d'entre elles ont été remplies et envoyées en ligne!

la façon la plus rapide et la plus sécuritaire de remplir et d'envoyer votre déclaration de revenus ou d'envoyer des documents est au moyen des services en ligne de l'ARC, comme votre compte de l'ARC. Au cours de la dernière période des impôts, l'ARC a reçu plus de 33 millions de déclarations de revenus, dont 93 % d'entre elles ont été remplies et envoyées en ligne! Paiements électroniques : vous pouvez payer vos impôts en utilisant : les services bancaires en ligne ou mobiles par l'entremise de votre institution financière. les prélèvements par débit préautorisé que vous pouvez établir à partir de votre compte de l'ARC; le service Mon paiement de l'ARC; les fournisseurs tiers de services de paiements (des frais peuvent s'appliquer).

vous pouvez payer vos impôts en utilisant : Courrier ordinaire : si vous préférez remplir et envoyer une déclaration de revenus en format papier, effectuer un paiement par chèque ou envoyer des documents, vous pourrez tout envoyer par courrier ordinaire en utilisant l'un des plus de 5 700 bureaux de poste de Postes Canada. Des frais d'affranchissement s'appliqueront.

si vous préférez remplir et envoyer une déclaration de revenus en format papier, effectuer un paiement par chèque ou envoyer des documents, vous pourrez tout envoyer par courrier ordinaire en utilisant l'un des plus de 5 700 bureaux de poste de Postes Canada. Des frais d'affranchissement s'appliqueront. Paiements en personne : les paiements peuvent être effectués dans les succursales de Postes Canada avec un code QR ou auprès d'une institution financière à l'aide d'une pièce de versement.

Dates importantes à retenir

Les boîtes de dépôt de l'ARC fermeront après la date limite de production des déclarations de revenus, soit le 30 avril 2026. Cela signifie que les contribuables peuvent continuer à utiliser les boîtes de dépôt pendant la période des impôts de 2026. Après le 29 mai 2026, ces boîtes fermeront. Le 1er mai 2026, des panneaux seront affichés sur les 45 boîtes de dépôt pour informer les utilisateurs de la date à laquelle elles ne seront plus disponibles.

Vous avez besoin de plus de renseignements?

Pour plus de renseignements sur les façons de remplir et envoyer votre déclaration de revenus ou d'effectuer vos paiements après la fermeture des boîtes de dépôt, allez aux pages Web de l'ARC sur l'impôt sur le revenu et les paiements à l'ARC.

L'ARC remercie les contribuables de leur compréhension alors qu'elle met en œuvre ce changement.

Personne-ressource

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

Soyez branché

Suivez l'Agence sur Facebook.

Suivez l'Agence sur X - @ AgenceRevCan

AgenceRevCan Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

Ajoutez nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles

Visionner nos vidéos sur l'impôt sur YouTube

Écoutez notre balado Impôlogie

SOURCE Agence du revenu du Canada