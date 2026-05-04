EREVAN, Arménie, le 4 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de l'Espagne, Pedro Sánchez, en marge du Sommet de la Communauté politique européenne à Erevan, en Arménie.

S'appuyant sur l'engagement qu'ils ont pris l'année dernière de doubler les échanges commerciaux bilatéraux, les dirigeants ont parlé de resserrer les liens économiques dans les secteurs de la défense, de l'énergie et de l'infrastructure, ainsi que d'accroître la coopération à l'égard de l'intelligence artificielle et de la souveraineté numérique. Ils ont reconnu que la participation du Canada à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (instrument SAFE) de l'Union européenne pourrait contribuer à accroître la coopération entre les industries de la défense.

Les premiers ministres ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'Ukraine face à l'agression russe et ont souligné qu'il était impératif d'instaurer une paix juste et durable.

Les dirigeants ont discuté de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience. Le premier ministre Carney a souligné que la Banque pourrait aider à transformer les petites et moyennes entreprises du secteur de la défense et à renforcer les capacités industrielles des pays alliés.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Sánchez ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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