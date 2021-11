OTTAWA, ON, le 25 nov. 2021 /CNW/ - Afin d'éviter les retards et les imprévus et toute attente au téléphone pendant la période des impôts, ayez recours à nos services numériques. Ils sont faciles à utiliser et vous permettent de consulter vos renseignements sur l'impôt et les prestations et de garder à jour vos renseignements personnels que détient l'Agence. Préparez-vous pour la période des impôts et gagnez du temps!

Dates limites de production et de paiement

La plupart des Canadiens doivent produire leur déclaration de revenus et de prestations d'ici le 30 avril 2022. Ainsi, vous vous assurerez de recevoir les prestations et les crédits auxquels vous avez droit, et votre remboursement s'il y a lieu.

Comme le 30 avril 2022 tombe un samedi, votre déclaration sera considérée comme produite à temps si :

nous la recevons au plus tard le 2 mai 2022;

elle porte le cachet postal du 2 mai 2022 ou d'une date antérieure.

Si vous devez de l'argent, votre paiement sera considéré comme fait à temps si nous le recevons au plus tard le 2 mai 2022.

Si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes travailleur indépendant, vous avez jusqu'au 15 juin 2022 pour produire votre déclaration de revenus. Toutefois, vous devez payer tout solde dû d'ici le 30 avril 2022. Votre paiement sera considéré comme fait à temps si nous le recevons au plus tard le 2 mai 2022.

Ouverture de session dans Mon dossier

Vous pourriez constater ce qui suit en ouvrant une session dans Mon dossier :

Votre ID utilisateur et votre mot de passe de l'Agence ont été révoqués - Vous avez peut-être reçu un avis vous informant que l'ID utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour ouvrir une session de l'Agence ont été révoqués. Nous prenons cette mesure afin de protéger vos renseignements personnels. Pour en savoir plus, allez à ID utilisateur et mot de passe de l'ARC révoqués.

- Vous avez peut-être reçu un avis vous informant que l'ID utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour ouvrir une session de l'Agence ont été révoqués. Nous prenons cette mesure afin de protéger vos renseignements personnels. Pour en savoir plus, allez à ID utilisateur et mot de passe de l'ARC révoqués. La fonction d'authentification multifacteur a été ajoutée à votre compte - Afin de rendre nos services d'ouverture de session plus sécuritaires, nous avons mis en place cette fonction pour tous les utilisateurs. Grâce à la nouvelle grille de codes d'accès, cette technologie est accessible à tous. Pour en savoir plus, consultez Authentification multifacteur pour accéder aux services d'ouverture de session de l'Agence.

- Afin de rendre nos services d'ouverture de session plus sécuritaires, nous avons mis en place cette fonction pour tous les utilisateurs. Grâce à la nouvelle grille de codes d'accès, cette technologie est accessible à tous. Pour en savoir plus, consultez Authentification multifacteur pour accéder aux services d'ouverture de session de l'Agence. Votre adresse courriel est requise - Pour mieux vous protéger et protéger vos renseignements personnels, vous devrez fournir à compter de février 2022 votre adresse courriel pour utiliser le service Mon dossier. Vous recevrez un avis par courriel si des renseignements importants, comme votre adresse ou vos renseignements du dépôt direct, ont été modifiés dans nos dossiers. Ces avis vous préviendront rapidement d'éventuelles activités frauduleuses dans votre compte. Si vous n'êtes pas encore inscrit aux avis par courriel, faites-le dès maintenant pour éviter tout retard en février. Notez qu'en vous inscrivant aux avis par courriel, nous ne vous enverrons plus de correspondance papier.

Consultez ou mettez facilement vos renseignements à jour

Si vous vous êtes inscrit au service Mon dossier ou à l'application mobile MonARC, vous pouvez modifier votre adresse, votre numéro de téléphone ou tout autre renseignement personnel qui se trouve dans nos dossiers. Vous pouvez aussi vous inscrire au dépôt direct et vous assurer que vos renseignements sont à jour avant de produire votre déclaration de revenus. Vous continuerez ainsi à recevoir les prestations ou les remboursements auxquels vous pourriez avoir droit.

Nous nous efforçons de traiter avec exactitude les renseignements et les paiements que soumettent les contribuables. Pour vous assurer que les paiements sont déposés dans le bon compte, gardez à jour vos renseignements personnels et vos renseignements sur le dépôt direct.

Nous vous encourageons à vous inscrire à Mon dossier avant le début de la période des impôts. Vous pourrez ainsi confirmer que nous avons la bonne adresse et les bons renseignements sur le dépôt direct dans nos dossiers.

Remplissez rapidement certaines parties de votre déclaration et envoyez-nous facilement vos documents

Vous obtenez plusieurs avantages en prenant une longueur d'avance et en vous inscrivant tôt au portail Mon dossier. Par exemple, vous pouvez utiliser le service Préremplir ma déclaration dans tous les logiciels d'impôt homologués lorsque vous produisez votre déclaration en ligne. Ce service remplit automatiquement certaines parties de votre déclaration en fonction des renseignements que nous avons dans nos dossiers. De plus, Mon dossier vous permet, à vous ou à votre représentant, de nous soumettre facilement des documents en ligne. Vous pouvez conserver les copies originales, et nous vous enverrons une confirmation et un numéro de référence à utiliser lorsque vous communiquerez par la suite avec nous au sujet de ces documents.

Vous pourrez aussi utiliser le service ADC express dans Mon dossier. Il s'agit d'un service sécurisé qui vous permet, à vous ou à votre représentant autorisé, de consulter votre avis de cotisation dans votre logiciel d'impôt dès que nous aurons reçu et traité votre déclaration de revenus.

Vous pouvez envoyer votre déclaration en ligne dès le 21 février 2022 au moyen d'IMPÔTNET. Si vous choisissez cette option, vous devrez entrer un code d'accès alphanumérique à huit caractères avant d'envoyer votre déclaration. Votre code d'accès se trouve dans le coin supérieur droit de la première page de votre avis de cotisation, sous la section Détails concernant l'avis. Il vous permettra d'utiliser les renseignements de votre déclaration de 2020 pour confirmer votre identité auprès de nous. Si vous ne l'entrez pas, vous devrez utiliser d'autres renseignements pour confirmer votre identité.

Posez vos questions à Charlie, notre robot conversationnel

Vous avez besoin d'une réponse rapide à une question? Demandez à Charlie, notre robot conversationnel! Il vous aidera à trouver les renseignements dont vous avez besoin pour produire votre déclaration. Vous trouverez Charlie sur notre page d'accueil et sur de nombreuses autres pages Web du site Canada.ca.

