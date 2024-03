OTTAWA, ON, le 13 mars 2024 /CNW/ - Faire sa déclaration de revenus, ce n'est pas la fin du monde, et pour t'aider cette année, l'Agence se concentre sur le thème des événements de la vie. Eh oui, la vie, des fois, ça peut changer très vite, alors voici des renseignements utiles pour déclarer les changements importants de ton côté.

Dates limites de production et de paiements

Le temps des impôts a commencé le 19 février 2024, et tu peux présenter ta déclaration de revenus et de prestations de 2023 de plusieurs façons différentes en ligne. Pour la plupart des gens, la date limite pour envoyer sa déclaration et faire son paiement (s'il y a un montant à payer) est le 30 avril 2024.

Si toi ou ta tendre moitié êtes travailleurs indépendants, vous avez jusqu'au 15 juin 2024 pour produire votre déclaration. Comme cette date tombe un samedi, votre déclaration sera considérée comme reçue à temps si on la reçoit au plus tard le 17 juin 2024 ou si elle a été postée (cachet postal à l'appui) au plus tard ce jour-là. Par contre, rappelle-toi que si tu nous dois de l'argent, ton paiement est dû le 30 avril 2024.

Frais de scolarité et montant relatif aux études

On sait que les études, ça coûte vraiment cher, mais, bonne nouvelle, tu pourrais demander des déductions et des crédits pour l'éducation dans ta déclaration de revenus. En voici quelques exemples :

Crédit d'impôt pour frais de scolarité - Si tu as au moins 16 ans et que tu es inscrit à un établissement d'enseignement postsecondaire, tu peux demander le crédit d'impôt pour frais de scolarité pour réduire ton impôt à payer. Tu pourrais aussi déduire les frais d'examen visant l'obtention d'un permis, d'un statut professionnel ou d'une qualification pour exercer un métier au Canada . Tu peux aussi transférer une partie ou la totalité de tes frais de scolarité fédéraux de cette année ou d'autres montants relatifs aux études à une personne désignée, ou reporter le crédit pour le demander dans ta déclaration d'une année à venir.

Frais de déménagement - Tu peux déduire tes frais de déménagement si ta nouvelle résidence est située au moins 40 km plus près (par le chemin le plus court) de ta nouvelle école ou de ton nouveau lieu de travail.

Intérêts payés sur un prêt étudiant - Tu pourrais avoir le droit de demander un montant pour une partie des intérêts payés depuis 2018 sur un prêt étudiant que tu as obtenu pour des études postsecondaires. Le prêt doit avoir été accordé conformément à certaines lois sur les prêts étudiants.

Prestations et crédits

Tu pourrais avoir droit à des versements réguliers de prestations et crédits comme le crédit pour la TPS/TVH ou l'allocation canadienne pour enfants.

Si tu as au moins 19 ans, tu pourrais recevoir tous les trois mois un versement non imposable du crédit pour la TPS/TVH ou de la remise canadienne sur le carbone (anciennement l'incitatif à agir pour le climat), même si tu n'as aucun revenu à déclarer. Si tu as moins de 19 ans, tu pourrais y avoir droit si tu vis en couple ou si tu as des enfants.

Si tu as un ou des enfants de moins de 18 ans, tu pourrais recevoir l'allocation canadienne pour enfants, un versement mensuel non imposable pour t'aider à subvenir aux besoins de ta famille.

La page Impôts et prestations : Peuples autochtones fournit des renseignements sur la production des déclarations de revenus, et sur les prestations et crédits pour les Autochtones. Tu y trouveras des conseils, des ressources et des guides qui t'aideront à trouver réponse à tes questions sur l'impôt des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Étudiants étrangers

Tu es venu de l'étranger pour étudier au Canada? Tu pourrais avoir droit au crédit pour la TPS/TVH ou à la remise canadienne sur le carbone, même avant d'avoir produit ta première déclaration de revenus.

Va à la page Prestations, crédits et impôts pour les nouveaux arrivants pour savoir comment :

déterminer ton statut de résidence;

obtenir un numéro d'assurance sociale;

demander les prestations et les crédits auxquels tu as droit.

Il se peut qu'au point de vue de l'impôt, tu sois considéré comme un résident du Canada même si tu es un étudiant étranger. Ton statut de résidence pour l'impôt est différent de ton statut de citoyenneté. Si tu as suffisamment de liens de résidence au Canada, tu dois y produire une déclaration de revenus. Renseigne-toi sur la façon de déterminer ton statut de résidence.

Travailler et étudier

Si tu travailles et que tu étudies en même temps, voici quelques conseils pour t'aider :

Conserve tes documents, comme les courriels, les contrats, les reçus, les factures et tout autre document concernant tes sources de revenus. Ce sera très utile quand viendra le temps de faire ta déclaration de revenus.

Si tu gagnes de l'argent sur des plateformes en ligne, tu pourrais être considéré comme un travailleur indépendant. Dans ce cas, tu dois vérifier tes obligations fiscales parce qu'elles ne sont pas les mêmes que celles d'un employé.

Étudier à l'étranger

Tu prévois aller étudier à l'étranger? N'oublie pas que tu peux toujours être considéré comme un résident du Canada. Dans ce cas, tu devras remplir une déclaration de revenus auprès de nous en raison de tes liens de résidence.

Tu pourrais aussi, pour ce qui est de l'impôt, être considéré comme un résident de fait ou un non-résident. C'est pourquoi tu dois connaître tes obligations fiscales.

Si tu reviens au Canada après avoir étudié à l'étranger, n'oublie pas de vérifier ton statut de résidence pour savoir si tu dois produire une déclaration de revenus cette année.

Acheter et vendre

Apprivoiser une nouvelle ville, un nouveau chez-toi ou de nouvelles responsabilités, ça peut être un peu intense au début, mais heureusement, on est là et on a des ressources pour toi.

Services numériques

Utilise nos services numériques pour te faciliter la vie :

Mon dossier te permet en quelques clics de : voir quand tu recevras ton prochain versement de prestation; faire le suivi de ta déclaration de revenus (et de ton remboursement si tu en reçois un); vérifier si tu as des chèques non encaissés ou si tes renseignements personnels sont à jour; et bien plus encore!

Grâce au dépôt direct, ton remboursement et tes prestations seront déposés directement dans ton compte.

Options de paiement

Si tu dois de l'impôt et que tu ne peux pas payer le montant au complet, tu peux établir une entente de paiement et payer petit à petit ce montant.

Modifier tes renseignements personnels

Quand tu te seras remis de tes noces, n'oublie pas de mettre à jour ton état civil chez nous. Si tu dois modifier d'autres renseignements, comme ton adresse ou ton numéro de téléphone, tu peux le faire dans Mon dossier. C'est la façon la plus simple de mettre à jour tes renseignements. Avoue que tu ne voudrais surtout pas manquer des versements de prestations et de crédits!

Comptoirs d'impôts gratuits

Par l'intermédiaire du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt, des organismes tiennent des comptoirs d'impôts en personne ou en virtuel. Des bénévoles des comptoirs remplissent gratuitement les déclarations des personnes admissibles. Si tu as un revenu modeste et une situation fiscale simple, tu pourrais faire faire tes impôts gratuitement. Trouve un comptoir d'impôts gratuit près de chez toi.

Parlons-en!

Tu as d'autres questions? Tu peux les poser en temps réel à Charlie, notre charmant robot conversationnel! Tu trouveras Charlie sur notre page d'accueil et plusieurs autres de nos pages sur Canada.ca.

Pour les curieux

Si tu veux comprendre et te sentir en contrôle dans le temps des impôts, on a ce qu'il te faut. Découvre notre outil d'apprentissage en ligne Comprendre vos impôts qui te permettra de te familiariser à ton rythme avec le fonctionnement du régime fiscal du Canada. L'outil comporte des leçons, des jeux-questionnaires et de courtes vidéos sur tout plein de sujets, dont commencer un nouvel emploi et remplir une déclaration de revenus.

