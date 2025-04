OTTAWA, ON, le 15 avril 2025 /CNW/ - Produire votre déclaration de revenus et de prestations ne fait peut-être pas partie de vos activités préférées, mais cela vous permet de recevoir les prestations et les crédits auxquels vous avez droit. Vous pourriez même obtenir un remboursement! Il reste peu de temps, mais vous pouvez encore produire votre déclaration. Suivez les conseils ci-dessous pour l'envoyer facilement avant la date limite.

Respectez les dates limites de production et de paiement

Inscrivez ces dates dans votre calendrier pour éviter les retards :

30 avril 2025 - La plupart des particuliers doivent envoyer leur déclaration de revenus et payer tout solde dû au plus tard à cette date.

- La plupart des particuliers doivent envoyer leur déclaration de revenus et payer tout solde dû au plus tard à cette date. 15 juin 2025 - Les travailleurs indépendants et leur époux ou conjoint de fait doivent habituellement envoyer leur déclaration de revenus au plus tard à cette date. Comme cette date tombe un dimanche, l'Agence du revenu du Canada (ARC) considérera votre déclaration comme produite à temps si elle la reçoit au plus tard le 16 juin 2025. Si vous avez un solde dû, vous devez le payer au plus tard le 30 avril 2025 pour éviter les intérêts.

Avant de produire votre déclaration, vérifiez si vous pouvez demander des déductions, des crédits ou des dépenses pour réduire le montant d'impôt que vous devez payer.

Si vous avez un solde dû, de nombreux modes de paiement s'offrent à vous, y compris des options en ligne. Si vous ne pouvez pas rembourser votre dette immédiatement, vous devez tout de même produire votre déclaration avant la date limite pour continuer à recevoir vos prestations et vos crédits, et éviter les pénalités.

Inscrivez-vous au dépôt direct

Avant de produire votre déclaration de revenus, vous devriez vous inscrire au dépôt direct. Ainsi, vous recevrez votre remboursement d'impôt, vos prestations et vos crédits plus rapidement et en toute sécurité, directement dans votre compte bancaire.

Si vous produisez votre déclaration en ligne et que vous êtes inscrit au dépôt direct, vous pourriez recevoir votre remboursement en seulement huit jours ouvrables. Le traitement des déclarations papier n'est pas aussi rapide; il peut prendre jusqu'à huit semaines.

Produisez votre déclaration de revenus en ligne : c'est facile, rapide et sécuritaire

Produire votre déclaration de revenus en ligne est facile et comporte de nombreux avantages, comme recevoir votre remboursement d'impôt plus rapidement, ne pas avoir à envoyer quoi que ce soit par la poste et pouvoir modifier votre déclaration, au besoin. Vous pourrez consulter votre avis de cotisation dès que l'ARC aura reçu et traité votre déclaration. Pour le consulter directement dans votre logiciel d'impôt, vous devez avoir un compte de l'ARC.

Utilisez un logiciel d'impôt homologué IMPÔTNET. C'est une façon facile, rapide, et sécuritaire de produire votre déclaration en ligne. Consultez notre liste de logiciels d'impôt homologués IMPÔTNET. Certains sont même gratuits!

Lorsque vous utilisez un logiciel d'impôt homologué IMPÔTNET, vous pouvez entrer un code d'accès. Ce code à huit caractères est composé de chiffres et de lettres et se trouve à droite de votre avis de cotisation de l'année d'imposition précédente. Utiliser votre code d'accès n'est pas obligatoire, mais cela vous permet d'utiliser les renseignements de votre déclaration de revenus de 2024 pour confirmer votre identité auprès de l'ARC. Si vous ne l'utilisez pas, vous devrez fournir d'autres renseignements pour vous authentifier.

Pour utiliser le service Préremplir ma déclaration lorsque vous produisez votre déclaration en ligne, connectez-vous à votre compte de l'ARC. Ce service sécurisé remplit automatiquement certaines parties de votre déclaration en utilisant les renseignements que l'ARC possède déjà. Avant d'envoyer votre déclaration, assurez-vous que tous les renseignements sont exacts et complets.

Assurez-vous de déclarer tous vos revenus

Certains feuillets d'impôt de 2024, comme le feuillet T3 (revenus de fiducie), le feuillet T4 (rémunération versée), le feuillet T4A (revenus de pension ou autre) et le feuillet T5 (revenus de placements), pourraient ne pas être accessibles aussi rapidement que les années précédentes dans votre compte de l'ARC ou par l'intermédiaire du service Préremplir ma déclaration. Vous pouvez entrer les renseignements qui figurent sur les feuillets que vous avez reçus de l'émetteur (par exemple, votre employeur ou votre institution financière) dans votre déclaration de revenus. Lorsque vous la produisez, assurez-vous de déclarer tous les revenus que vous avez gagnés au cours de l'année d'imposition 2024. Cela vous permet de respecter vos obligations fiscales et aide l'ARC à déterminer si vous avez droit à des prestations ou des crédits.

Si vous avez oublié d'inclure des renseignements ou fait une erreur dans votre déclaration, vous pouvez la modifier! Après avoir reçu votre avis de cotisation, vous pouvez présenter une demande en ligne pour modifier votre déclaration au moyen du service Modifier ma déclaration dans votre compte de l'ARC, ou utiliser le service ReTRANSMETTRE. Pour un service plus rapide, soumettez votre demande en ligne à l'aide de ces services.

Tirez parti des ressources disponibles pour vous aider à produire votre déclaration de revenus

Si vous avez besoin d'aide pour produire votre déclaration de revenus, consultez les ressources et les services suivants :

Vous souhaitez obtenir d'autres conseils fiscaux?

En voici quelques conseils fiscaux qui pourraient vous être utiles :

Personne-ressource:

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

SOURCE Agence du revenu du Canada