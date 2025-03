OTTAWA, ON, le 12 mars 2025 /CNW/ - Remplir et envoyer votre déclaration de revenus chaque année peut sembler compliqué, mais vous n'avez pas à le faire seul! Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, vous pourriez faire remplir votre déclaration de revenus par un bénévole à un comptoir d'impôts gratuit.

Un revenu est modeste s'il s'élève à moins de 35 000 $ pour une personne célibataire et à moins de 45 000 $ pour un couple. Votre situation fiscale est simple si, par exemple, vous n'êtes pas propriétaire d'une entreprise et ne tirez aucun revenu d'un bien locatif.

Les bénévoles peuvent vous aider avec votre déclaration de revenus de cette année, et ils pourraient même vous aider avec vos déclarations de revenus qui remontent jusqu'à 10 ans.

Remplir et envoyer votre déclaration de revenus est la seule façon de continuer ou de commencer à recevoir les paiements de prestations et de crédits auxquels vous avez droit, y compris l'allocation canadienne pour enfants et le crédit pour la TPS/TVH. Si vous êtes inscrit au dépôt direct, ces paiements seront versés directement dans votre compte bancaire.

Comment fonctionnent les comptoirs d'impôts gratuits?

Les groupes communautaires, comme les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif, organisent des comptoirs d'impôts gratuits par l'intermédiaire du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Si vous habitez au Québec, les comptoirs d'impôts sont offerts dans le cadre du Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles, en partenariat avec Revenu Québec.

L'an dernier, 18 090 bénévoles ont appuyé 3 520 organismes qui ont organisé des comptoirs d'impôts gratuits. Ces bénévoles ont envoyé plus de 980 000 déclarations de revenus, offrant leurs services à plus de 857 000 personnes dans le cadre du processus. Ces efforts ont donné lieu à plus de 2,3 milliards de dollars en paiements de prestations et de crédits.

Si vous avez droit de recevoir de l'aide fiscale gratuite, quelles sont vos options?

Si vous pensez y avoir droit, il existe différentes façons d'obtenir de l'aide : vous pouvez vous rendre à un comptoir d'impôts en personne, prendre un rendez-vous pour recevoir un appel vidéo, parler au téléphone ou déposer vos documents à un comptoir d'impôts. La plupart de ces comptoirs sont ouverts en mars et en avril, mais certains sont ouverts toute l'année.

Pour trouver un comptoir d'impôts gratuit qui vous convient, consultez notre répertoire en ligne. De nouveaux comptoirs sont continuellement ajoutés, alors consultez-le régulièrement.

Avez-vous reçu une lettre vous invitant à utiliser les services Déclarer simplement?

L'Agence du revenu du Canada pourrait vous envoyer une lettre vous invitant à utiliser les services Déclarer simplement. Pour la prochaine période des impôts, elle en enverra deux millions à des particuliers à faible revenu. Si vous recevez une lettre, vous pouvez utiliser cette méthode gratuite, sécurisée et simplifiée pour remplir et envoyer votre déclaration de revenus. Pour en savoir plus, allez à la page canada.ca/declarer-simplement.

Vous voulez aider?

L'Agence est toujours à la recherche de partenaires communautaires et de bénévoles pour tenir des comptoirs d'impôts gratuits. Inscrivez-vous en allant à canada.ca/impots-benevoles.

Personnes-ressources

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

Soyez branché

SOURCE Agence du revenu du Canada