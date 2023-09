- Si vous souhaitez enseigner à vos élèves les questions financières et le régime fiscal, consultez le site Web Comprendre vos impôts . Les étudiants peuvent utiliser cet outil d'autoapprentissage en ligne gratuit pour en apprendre davantage sur l'impôt et même évaluer leurs connaissances au moyen de jeux-questionnaires. En tant qu'éducateur, vous pouvez accéder à diverses ressources, y compris des plans de leçons , qui vous aideront à inclure le contenu de Comprendre vos impôts dans vos plans d'apprentissage existants ou vos cours. Nous avons également créé des vidéos qui expliquent des notions fiscales de base telles que les documents importants et la marche à suivre pour produire une déclaration de revenus ou remplir un formulaire TD1.