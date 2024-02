OTTAWA, ON, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Lors de la période des impôts, certains pourraient être enthousiastes à l'idée de produire une déclaration de revenus et de prestations pour recevoir un remboursement ou des paiements de prestations et de crédits. D'autres peuvent se sentir dépassés par le processus de production des déclarations. L'Agence du revenu du Canada comprend et est là pour vous aider!

Voici certaines des erreurs les plus courantes commises lors de la période des impôts. En les évitant, vous pouvez gagner du temps et simplifier le processus!

1. Ne pas déclarer tous ses revenus

Certaines sources de revenus auxquelles vous ne pensez peut-être pas doivent être inscrites dans votre déclaration de revenus. Voici quelques exemples de revenus que vous devez déclarer :

les pourboires et les gratifications;

le revenu provenant de la vente de biens ou de services si vous exploitez une entreprise (comme des emplois secondaires);

le revenu de l'économie des plateformes, y compris les revenus tirés de covoiturage, de partage d'hébergement, d'activités secondaires, de ventes de pair-à-pair et d'activités sur les médias sociaux à l'aide de plateformes numériques;

le revenu provenant d'activités commerciales en ligne;

le revenu étranger (y compris les intérêts et les autres revenus tirés de placements détenus à l'extérieur du Canada ).

Si vous n'êtes toujours pas certain de devoir déclarer une source de revenus, allez à Tous les types de revenus.

2. Ne pas tenir à jour ses renseignements personnels

Si vos renseignements personnels, comme votre adresse, votre numéro de téléphone, vos enfants à charge ou votre état civil ont changé récemment, veuillez en informer l'Agence immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'appeler pour faire ces changements. Vous pouvez facilement mettre à jour vos renseignements personnels en ligne au moyen de Mon dossier. Vous vous assurez ainsi de recevoir les prestations et les crédits auxquels vous avez droit et évitez les retards de paiement.

3. Demander des dépenses personnelles

Si vous êtes admissible, vous pouvez demander des déductions, des crédits et des dépenses pour réduire le montant d'impôt que vous devez payer. Toutefois, vous devez garder à l'esprit que ce ne sont pas toutes les dépenses qui peuvent être demandées. Voici des exemples de dépenses que vous ne pouvez pas demander :

les frais funéraires et les dépenses pour un mariage;

les prêts faits à un membre de la famille;

une perte découlant de la vente d'un bien à usage personnel (comme une résidence principale ou une automobile personnelle).

Si l'Agence trouve une erreur ou une demande qui ne s'applique pas à votre situation, elle ajustera votre déclaration en conséquence. Toutefois, des intérêts et des pénalités peuvent être imposés. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir demander quelque chose, allez à Toutes les déductions, tous les crédits et toutes les dépenses.

4. Inscrire le montant de votre paiement partiel sur votre déclaration papier

Produisez-vous votre déclaration sur papier? Si oui, voici une erreur que vous pouvez éviter : si vous ne payez qu'une partie de votre solde dû, n'inscrivez pas le montant que vous payez sur votre déclaration papier. Le paiement que vous envoyez avec votre déclaration sera considéré comme un paiement versé sur votre solde dû. Il s'apparaîtra comme un « paiement sur production » dans votre avis de cotisation.

N'oubliez pas que si vous ne pouvez faire qu'un paiement partiel, vous pouvez conclure une entente de paiement pour payer le solde de votre dette. Une entente de paiement vous permet de faire des paiements réguliers sur une période donnée jusqu'à ce que vous ayez remboursé la totalité de votre dette.

5. Absence de justification des revenus et des dépenses

La tenue de registres adéquats vous aide à justifier vos revenus et vos dépenses. Le rapprochement de votre revenu avec des sources indépendantes peut aider à assurer l'exactitude de vos dossiers. Les sources indépendantes peuvent comprendre :

des feuillets T4;

des relevés bancaires;

des états des gains provenant d'autres sources;

des reçus des fournisseurs de biens ou de services.

L'Agence pourrait vous les demander si votre déclaration est sélectionnée pour un examen. Le fait d'avoir des registres adéquats en main rendra le processus plus rapide et plus facile.

Modifier une déclaration

Même avec ces conseils, vous pourriez commettre une erreur dans votre déclaration de revenus. C'est normal! L'Agence offre des options qui vous permettent de modifier une déclaration de revenus que vous avez déjà produite, comme Modifier ma déclaration et ReTRANSMETTRE. Vous pouvez également soumettre une modification par la poste.

Pour en savoir plus

L'Agence espère que ces conseils vous aideront à éviter les erreurs et les retards lorsque vous produisez votre déclaration. Si vous voulez obtenir de plus amples renseignements, allez à Préparez-vous à faire vos impôts.

Si vous voulez avoir une réponse rapide à une question, vous pouvez vous adresser à Charlie, le robot conversationnel de l'Agence. Vous trouverez Charlie sur la page d'accueil de l'Agence et sur de nombreuses autres pages Web sur Canada.ca.

Apprenez-en davantage sur le régime fiscal canadien

L'Agence a un outil d'apprentissage en ligne gratuit pour vous aider à comprendre ce que sont les impôts, la façon de produire une déclaration de revenus et les avantages que vous pouvez en tirer. Elle veut donner aux gens les moyens de remplir et de produire leurs propres déclarations et s'assurer qu'ils sont au courant des paiements de prestations et de crédits auxquels ils pourraient avoir droit. L'outil offre des leçons de 5 minutes, des jeux-questionnaires amusants et de courtes vidéos sur ce que vous devez savoir.

L'Agence sait également que la lecture de renseignements sur les impôts peut être difficile; au lieu, vous pouvez écouter Impôlogie! Impôlogie est le nouveau balado de l'Agence, dans lequel elle vous aide à comprendre l'impôt canadien et vous prodigue des conseils et des astuces pour vous préparer à la période des impôts.

