OTTAWA, ON, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Alors que nous célébrons la Semaine de la petite entreprise du 20 au 26 octobre, l'Agence du revenu du Canada (ARC) est là pour appuyer la communauté des petites entreprises du Canada. Cette semaine est organisée pour vous aider à établir des liens, à apprendre et à développer vos connaissances en affaires. Nous sommes heureux de vous faire part des ressources, des outils et des services fiscaux qui vous aideront à relever les défis liés à l'exploitation d'une entreprise et à la gestion de vos affaires fiscales.

Nouveauté : Fiche d'information mettant en évidence les dates limites de production de déclarations de revenus de 2025 pour les entreprises canadiennes et les travailleurs indépendants

Jetez un coup d'œil à cette nouvelle fiche d'information qui met en évidence les dates limites de la production de déclarations de revenus de 2025 pour les entreprises canadiennes et les travailleurs indépendants. Elle est conçue pour vous aider à rester organisé et à gérer facilement vos obligations fiscales.

Suivre les changements apportés à l'impôt des entreprises

Pour gérer efficacement votre entreprise, vous devez connaître les changements apportés à l'impôt des entreprises. Les nouvelles mises à jour comprennent les seuils de transmission électronique des déclarations pour les entreprises qui produisent six déclarations de renseignements ou plus, l'obligation pour les sociétés dont les recettes brutes annuelles dépassent 1 million de dollars de produire leur déclaration T2 par voie électronique, et le fait que la plupart des déclarations de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) doivent maintenant être produites par voie électronique. Pour en savoir plus sur les changements apportés à l'impôt des entreprises en 2024, veuillez consulter la page Entreprises : Voici les principaux changements de cette année qui auront une incidence sur l'impôt des entreprises en 2024.

Réception du courrier de l'ARC en ligne

À compter du printemps 2025, l'ARC passera au courrier en ligne comme méthode de livraison par défaut de la majorité de la correspondance d'entreprise. Le passage au numérique permettra à votre entreprise de gérer ses obligations fiscales de façon plus rapide, plus facile et plus sûre. Cela signifie également que vous devrez peut-être vous inscrire à Mon compte d'entreprise pour recevoir des notifications par courriel sur des avis fiscaux importants (par exemple, les avis de cotisation) et d'autres renseignements.

Apprenez-en plus sur Monique qui joue un rôle clé à l'ARC depuis 50 ans et qui a une expérience directe avec le passage des formulaires papier traditionnels aux services numériques que nous offrons aujourd'hui!

Une nouvelle façon de naviguer la RS&DE : présentation du portail client de la RS&DE

Le programme des encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) est le plus important programme du gouvernement du Canada visant à soutenir la recherche et le développement au pays. Chaque année, il accorde plus de 3,7 milliards de dollars en crédits d'impôt à plus de 17 400 entreprises. Dans le cadre de son engagement à élaborer un soutien et des outils plus accessibles, l'ARC est fière de vous présenter le nouveau portail client pour les demandeurs de la RS&DE, qui est maintenant disponible par l'intermédiaire de Mon dossier d'entreprise ou de Représenter un client. Le portail est un espace de travail à guichet unique conçu pour vous aider à préparer votre demande pour la RS&DE, à interagir directement avec l'ARC, et plus encore!

Gustavo est un expert en la matière qui a joué un rôle clé dans la conception du portail. Pour célébrer la Semaine de la petite entreprise, il a fait part de ses idées sur la façon dont ce nouveau service appuiera les entreprises qui effectuent des travaux de recherche et de développement au Canada.

Autres formats

L'ARC veut s'assurer que les Canadiennes et Canadiens sont mis au courant et savent trouver les autres formats qu'elle offre pour les formulaires, les publications et les correspondances.

Certains formulaires et certaines publications de l'ARC sont offerts en texte électronique ou en gros caractères sur le site Canada.ca. Voici comment utiliser ce service :

Allez à Formulaires de l'ARC ou à Publications de l'ARC. Sélectionnez le document de votre choix et téléchargez-le en texte électronique ou en gros caractères.

Si le produit que vous cherchez n'est pas disponible dans le format de votre choix, vous pouvez remplir notre formulaire pour le commander en format alternatif. Les particuliers et les propriétaires d'entreprise peuvent accéder à la majorité de leur correspondance de l'ARC en ligne par l'intermédiaire de Mon dossier ou de Mon dossier d'entreprise ou en utilisant les services d'un représentant autorisé au moyen de Représenter un client.

L'ARC a des programmes et des services dont l'objectif global est d'appuyer la pleine participation au régime fiscal et de prestations du Canada. L'un des principaux objectifs est de s'assurer que toute personne admissible à des prestations et à des crédits peut y accéder. Apprenez-en davantage sur la façon dont Cindy a travaillé sur la stratégie autochtone 2024-2027 de l'ARC, qui renforce l'engagement de l'ARC à l'égard de l'inclusion et de son potentiel à servir les peuples et les entreprises autochtones de façon significative.

Service gratuit des agents de liaison

L'ARC offre gratuitement un service d'agents de liaison aux propriétaires de petites entreprises et aux travailleurs indépendants pour les aider à comprendre leurs obligations fiscales. Les séances gratuites virtuelles ou en personne avec les agents de liaison sont entièrement confidentielles. Les renseignements que vous choisirez de leur fournir ne seront pas communiqués à d'autres secteurs de l'ARC ou à quiconque. Ces séances personnalisées servent à fournir du soutien, des conseils et de l'aide pour atténuer le stress lié à la production de déclarations.

Apprenez-en davantage sur la façon dont Anthony et Rob, des agents de liaison de l'ARC, abordent leur travail en mettant l'accent sur le soutien pratique et l'empathie, et en offrant aux petites entreprises l'aide dont elles ont besoin pour gérer leurs affaires fiscales.

Services numériques de l'ARC pour les entreprises

Nos services numériques vous facilitent la tâche lorsque vient le temps de gérer les dossiers fiscaux de votre entreprise. Ils vous permettent, à vous, à vos employés et à vos représentants autorisés, de produire des déclarations, de faire des paiements et de consulter tous les renseignements de vos comptes d'entreprise. Pour vous aider à commencer, voici les services les plus couramment utilisés :

Mon dossier d'entreprise : produisez vos déclarations de la TPS/TVH ou de retenues sur la paie et gérez vos comptes d'impôt en ligne.

Représenter un client : permet à un représentant que vous avez autorisé dans Mon dossier à accéder à vos renseignements fiscaux et à les gérer en votre nom.

Avis par courriel : recevez des avis par courriel lorsque des changements importants sont apportés à votre compte et lorsque vous avez du courrier à consulter dans Mon dossier d'entreprise.

Effectuer un paiement : payez facilement vos impôts et consultez votre historique de paiement en ligne.

L'ARC a mis en place un nouveau service de vérification des documents comme une option de validation de l'identité lors de l'inscription à ses services d'ouverture de session, ce qui facilite encore plus le processus d'inscription. Cette méthode sécurisée permet de valider votre identité en temps réel. Vous avez donc un accès complet et immédiat aux services d'ouverture de session de l'ARC sans devoir attendre de recevoir par la poste un code de sécurité. Pour en savoir plus sur les services de vérification des documents, veuillez consulter Comment puis-je vérifier mon identité sans code de sécurité de l'Agence?.

Fournir des renseignements fiscaux clairs et simples aux petites entreprises.

L'ARC offre une variété d'outils et de services pour aider les petites entreprises à comprendre et à respecter leurs obligations fiscales. Que ce soit par l'intermédiaire du service des agents de liaison ou de la page Web Ressources de l'Agence du revenu du Canada à l'intention des petites et moyennes entreprises, nous sommes là pour vous aider!

Apprenez-en davantage sur Eric, un agent principal de planification qui joue un rôle important dans la création d'outils pour les agents de liaison et d'autres équipes travaillant directement avec les entreprises.

Pour en savoir plus sur les services numériques de l'ARC, consultez notre conseil fiscal le plus récent mettant en vedette Charlie le robot conversationnel. Cette année, Charlie a répondu à plus de 1,1 million questions en anglais et à 160 000 questions en français, aidant les entreprises et les Canadiens à répondre à leurs demandes de renseignements liées à l'impôt. Vous trouverez Charlie sur la page Web canada.ca/arc.

Consultez la page Web présentant les ressources à l'intention des petites et moyennes entreprises pour obtenir des outils et des conseils sur la façon de mieux gérer les obligations fiscales de votre entreprise. Cette page fournit des renseignements clairs sur l'inscription d'un numéro d'entreprise, l'impôt sur le revenu, la paie, la TPS/TVH et les taxes d'accise, ce qui vous aide à gérer et à exploiter efficacement votre entreprise.

