OTTAWA, ON, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Agence du revenu du Canada est consciente que de nombreux étudiants ont éprouvé des difficultés financières pendant la pandémie de COVID-19. Même si vous n'avez pas gagné de revenu l'année dernière, nous vous encourageons à produire votre déclaration de revenus et de prestations. De cette façon, vous pourriez recevoir un remboursement, une prestation ou un crédit auquel vous avez droit.

Pour obtenir votre remboursement plus rapidement, éviter les retards et réduire votre exposition potentielle à la COVID-19, nous vous encourageons à vous inscrire au dépôt direct. Nous vous encourageons aussi à produire votre déclaration en ligne. N'oubliez pas de la produire à temps. La page Préparez-vous de l'Agence comprend des liens utiles, ainsi que des renseignements sur la production en ligne et les échéances.

Apprenez-en plus sur les prestations liées à la COVID-19 et votre déclaration de revenus

Si vous avez reçu les prestations suivantes, celles-ci sont considérées comme un revenu imposable et vous devez déclarer le montant total reçu dans votre déclaration de revenus :

Vous recevrez par la poste un feuillet T4A (pour les prestations versées par l'Agence) ou un feuillet T4E (pour les prestations versées par Service Canada). Ces feuillets comprennent les renseignements que vous devez inscrire dans votre déclaration. Vous pouvez consulter vos feuillets d'impôt en ligne dans Mon dossier dès février 2021. Les résidents du Québec recevront à la fois un feuillet T4A et un feuillet RL-1.

De plus, il se peut que vous ayez un montant d'impôt à payer au moment de produire votre déclaration de revenus. Ce montant dépendra des prestations liées à la COVID-19 que vous avez reçues :

Si vous avez reçu la PCU ou la PCUE, aucun impôt n'a été retenu lorsque les paiements ont été versés. Vous devrez donc payer cet impôt au moment de remplir votre déclaration de revenus de 2020.

Si vous avez reçu la PCRE, la PCMRE ou la PCREPA, l'impôt de 10 % a été retenu à la source. Il se peut toutefois que vous ayez à payer un montant plus élevé (ou moins élevé), selon le revenu que vous avez gagné en 2020, lequel sera déterminé en fonction du montant calculé dans votre déclaration de revenus des particuliers.

Nous savons que pour certaines personnes, le remboursement de ces prestations pourrait présenter des difficultés importantes sur le plan financier. C'est pourquoi les paramètres des ententes de paiement ont été modifiés pour donner aux Canadiens plus de temps et de latitude pour rembourser en fonction de leur situation financière.

Il pourrait y avoir d'autres répercussions sur la production de votre déclaration de revenus dépendamment de la prestation d'urgence que vous avez reçue et du fait que vous êtes ou non un résident du Québec.

Obtenez de l'aide gratuite pour produire votre déclaration de revenus

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, des bénévoles pourraient préparer gratuitement votre déclaration de revenus. Cette année, des bénévoles peuvent être en mesure de produire votre déclaration de revenus de façon virtuelle par vidéoconférence, par téléphone ou au moyen d'une entente de dépôt de documents. Pour savoir si vous y avez droit ou pour trouver un comptoir d'impôts, allez à canada.ca/impots-aide.

Vous pouvez aussi produire votre déclaration de revenus de façon rapide et sécuritaire en ligne. L'Agence a une liste de logiciels homologués de préparation de déclarations de revenus qui sont rapides, sécurisés et faciles à utiliser. Certains d'entre eux sont même gratuits!

Mettez plus d'argent dans vos poches

Voici quelques prestations et crédits qui pourraient vous permettre d'économiser durant la période de production des déclarations de revenus :

Crédit d'impôt pour frais de scolarité - Vous pourriez réduire le montant d'impôt que vous devez si vous avez payé des frais de scolarité d'un établissement postsecondaire ou d'un établissement d'enseignement reconnu par Emploi et Développement social Canada , et ce, afin d'améliorer vos compétences professionnelles.

, et ce, afin d'améliorer vos compétences professionnelles. Report de montants antérieurs - Vous ne pouvez plus demander le montant relatif aux études et le montant pour manuels dans votre déclaration de revenus. Toutefois, vous pourriez être en mesure de reporter les montants inutilisés des années précédentes à une autre année. Si vous reportez un montant inutilisé, vous devez le demander lorsque vous produisez votre déclaration pour la première année où vous devez de l'impôt sur le revenu.

Crédit canadien pour la formation - Vous pourriez être en mesure de demander ce crédit remboursable pour les frais de scolarité admissibles et les autres frais payés à un établissement d'enseignement admissible au Canada pour les cours que vous avez pris en 2020. Vous pourriez aussi être en mesure de demander ce crédit remboursable pour les frais payés à certains organismes dans le cadre d'un examen effectué en 2020 afin d'obtenir un statut professionnel, un permis ou une qualification.

pour les cours que vous avez pris en 2020. Vous pourriez aussi être en mesure de demander ce crédit remboursable pour les frais payés à certains organismes dans le cadre d'un examen effectué en 2020 afin d'obtenir un statut professionnel, un permis ou une qualification. Intérêts payés sur vos prêts étudiants - Vous pourriez avoir droit à un montant pour les intérêts payés depuis 2015 sur vos prêts étudiants pour des études postsecondaires.

Frais de déménagement admissibles - Si vous avez déménagé pour vos études postsecondaires et que vous êtes un étudiant à temps plein, vous pourriez avoir droit à un remboursement des frais de déménagement. Toutefois, vous ne pouvez déduire ces frais que du montant provenant de bourses d'études, de subventions de recherche ou de certaines récompenses qui doivent être incluses dans votre revenu. Vous pourriez également avoir droit à un remboursement des frais de déménagement pour le travail, comme pour un emploi d'été ou pour exploiter une entreprise. Dans ce cas, vous pouvez déduire les frais de déménagement admissibles du revenu d'emploi ou de travail indépendant que vous avez gagné à votre nouvel emploi. Vous avez droit à un remboursement des frais de déménagement si vous vous êtes rapproché d'au moins 40 kilomètres de votre lieu de travail ou d'études.

Allocation canadienne pour les travailleurs - Il s'agit d'un crédit d'impôt remboursable offert aux travailleurs admissibles, ainsi qu'à leurs familles, qui touchent un revenu faible ou modeste. Si vous êtes un étudiant à temps plein, vous devez avoir une personne à charge admissible pour recevoir ce crédit.

Crédit pour la TPS/TVH - Vous pourriez avoir droit à quatre paiements non imposables par année. Ces paiements sont destinés aux personnes à revenu faible ou modeste. Vous pourriez y avoir droit si vous avez 19 ans avant le 1er avril 2022, ou si vous avez un époux ou un conjoint de fait ou que vous êtes un parent et que vous habitez avec votre enfant. Pour continuer à recevoir ces paiements, vous devez produire votre déclaration chaque année.

Allocation canadienne pour enfants - Si vous avez un enfant, vous pourriez recevoir un paiement mensuel non imposable. Ces paiements sont versés aux familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans. Pour continuer à recevoir ces paiements, vous devez produire votre déclaration de revenus chaque année.

Prestations provinciales et territoriales - Vous pourriez avoir droit à des prestations provinciales ou territoriales supplémentaires selon l'endroit où vous habitez.

Incitatif à agir pour le climat - Si vous êtes un résident de l' Alberta , de la Saskatchewan , du Manitoba ou de l' Ontario , vous pourriez avoir droit au paiement de l'incitatif à agir pour le climat lorsque vous produisez votre déclaration de revenus de 2020. Vous pourriez également recevoir un paiement plus important si vous vivez dans une petite collectivité ou une collectivité rurale. L'incitatif réduira d'abord tout montant d'impôt que vous pourriez devoir, puis donnera lieu à un remboursement ou augmentera celui auquel vous avez droit.

, de la , du ou de l' , vous pourriez avoir droit au paiement de l'incitatif à agir pour le climat lorsque vous produisez votre déclaration de revenus de 2020. Vous pourriez également recevoir un paiement plus important si vous vivez dans une petite collectivité ou une collectivité rurale. L'incitatif réduira d'abord tout montant d'impôt que vous pourriez devoir, puis donnera lieu à un remboursement ou augmentera celui auquel vous avez droit. Frais de garde d'enfants - Si vous avez payé une personne pour qu'elle s'occupe de votre enfant afin que vous puissiez étudier, effectuer un travail rémunéré ou faire de la recherche, vous pourriez être en mesure de déduire ces frais.

Profitez des services numériques de l'Agence!

Inscrivez-vous à Mon dossier pour gérer facilement vos affaires fiscales et vos prestations en ligne. Vous pouvez utiliser Mon dossier pour changer votre adresse et vos renseignements pour le dépôt direct, savoir où en est le traitement de votre déclaration, vous inscrire aux avis par courriel et plus encore.

Si vous vous êtes inscrit à Mon dossier pour présenter une demande de PCU ou de PCUE, nous vous encourageons à utiliser le code de sécurité que vous avez reçu par la poste pour accéder à toutes les fonctions de Mon dossier.

Protégez-vous contre les arnaques et les fraudes

L'Agence reconnaît que les victimes d'arnaque, de fraude et de vol d'identité doivent faire face à d'importantes conséquences émotionnelles et financières. Pour cette raison, elle met tout en œuvre pour protéger les renseignements des Canadiens, tout en veillant à ce qu'ils reçoivent les prestations auxquelles ils ont droit.

Il est important que vous vous protégiez contre les arnaques. Il est aussi important que vous sachiez quand et comment l'Agence pourrait communiquer avec vous.

À titre de mesure de sécurité supplémentaire, l'Agence vous recommande de vous inscrire aux avis par courriel. Grâce à ce service, vous recevrez un courriel si vous avez du courrier à consulter dans Mon dossier ou si vos renseignements personnels, comme votre adresse ou vos renseignements pour le dépôt direct, ont été modifiés dans les dossiers de l'Agence. Vous pouvez vous inscrire à ce service dans Mon dossier ou au moyen des applications Web MonARC et MesPrestations ARC.

La page Arnaques et fraudes fournit plus de renseignements sur la façon de vous protéger contre la fraude.

Pour en savoir plus sur les avantages de produire une déclaration de revenus, allez à canada.ca/impots-etudiants. Vous pouvez également consulter nos questions et réponses sur la production de votre déclaration de revenus pour en savoir plus sur les prestations liées à la production des déclarations de revenus.

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]

