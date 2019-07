Conseil fiscal - Aidez vos clients à obtenir des prestations et des crédits : demandez la visite gratuite d'un agent de visibilité!

OTTAWA, le 30 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Votre organisme aide-t-il des gens provenant d'un ou de plusieurs des groupes suivants?

Autochtones

nouveaux arrivants au Canada et réfugiés

et réfugiés aînés

étudiants et jeunes adultes

personnes handicapées

personnes vivant dans des conditions de logement précaires, sans-abris ou personnes séjournant dans un refuge

personnes à revenu modeste

Si c'est le cas, nous souhaitons vous aider! Par l'intermédiaire de notre Programme de visibilité, nous offrons des visites en personne gratuites à des organismes partout au Canada afin de nous assurer que les citoyens obtiennent les prestations et les crédits auxquels ils ont droit.

Les agents du Programme de visibilité peuvent tenir un kiosque ou faire une présentation lors de votre prochain événement. Ils répondront à vos questions sur les prestations et les crédits et vous fourniront des documents d'information sur les divers paiements et la façon de les obtenir.

Mais l'aide des agents du Programme ne s'arrête pas là! Ils vous donneront aussi de l'information sur les comptoirs d'impôts gratuits, où les personnes ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple peuvent aller pour faire remplir leur déclaration de revenus par un bénévole. Votre organisme peut même tenir un comptoir d'impôts gratuit pour aider les gens de sa communauté!

N'attendez plus et demandez la visite d'un agent du Programme de visibilité de l'Agence du revenu du Canada en allant à canada.ca/arc-visibilite.

Soyez branché

Suivez :

Pour plus de renseignements

Personnes-ressources pour les médias - Agence du revenu du Canada

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, cra-arc.media@cra-arc.gc.ca

Related Links

http://www.cra-arc.gc.ca/