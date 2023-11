OTTAWA, ON, le 6 nov. 2023 /CNW/ - De nos jours, le marché immobilier n'est pas à la portée de tous. C'est la réalité à laquelle de nombreuses communautés au Canada doivent faire face. Les prix sont élevés, la concurrence est rude et le marché semble changer rapidement. Plusieurs d'entre nous se demandent comment nous pouvons percer dans ce marché et en avoir plus pour notre argent.

Novembre est le Mois de la littératie financière. Il s'agit d'une occasion pour les organismes de partout au Canada de discuter de finances personnelles et de la gestion de celles-ci. Lorsqu'il est question de mettre de l'argent de côté et des projets auxquels cet argent est destiné, l'achat d'une première maison est souvent l'un de ceux-ci. Nous n'allons pas nous le cacher : il n'est pas toujours facile de savoir quelles sont les ressources qui s'offrent à nous. C'est pourquoi, en novembre, divers organismes financiers font la promotion des outils et des ressources financières disponibles qui vous permettront de mettre le pied à l'étrier!

Il n'est pas surprenant que nous souhaitions faire la promotion des encouragements fiscaux. Cette année, nous voulons encourager l'acquisition des propriétés et promouvoir les ressources qui sont offertes en lien avec celle-ci. Vous vous demandez peut-être si vous pouvez acheter votre première propriété. Il est possible que le simple fait d'y penser vous décourage. Vous êtes peut-être près du but, mais vous n'y êtes pas encore parvenu. Pourtant, vous pourriez avoir droit à l'une des prestations, l'un des crédits ou l'un des encouragements fiscaux que nous offrons aux contribuables qui achètent leur première propriété. Il se peut que ces encouragements fiscaux vous permettent de concrétiser vos rêves.

Toutefois, pour pouvoir tirer profit de ces encouragements, ainsi qu'avoir droit à des prestations et à des crédits, vous devez accomplir une tâche très importante. Vous devez produire votre déclaration de revenus. C'est simple, n'est-ce pas? Toutefois, c'est très important! Produire votre déclaration de revenus est la tâche dont vous devez vous acquitter pour avoir droit à des prestations et à des crédits, ainsi que bénéficier des encouragements fiscaux, comme ceux pour l'achat d'une première propriété.

Quels sont ces encouragements fiscaux pour les acheteurs d'une première maison?

Il y a un nouvel encouragement fiscal, qui s'ajoute à la liste de ceux qui existaient déjà.

Quoi de neuf?

Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP)

Le CELIAPP est un compte enregistré qui peut vous permettre d'épargner en vue d'acheter votre première maison, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Les cotisations sont généralement déductibles d'impôt et les retraits pour acheter ou construire une habitation admissible sont libres d'impôt.

Encouragement fiscal antérieur pour les acheteurs d'une première propriété

Régime d'accession à la propriété (RAP)

Le RAP pourrait vous permettre de retirer jusqu'à 35 000 $ de votre régime enregistré d'épargne-retraite (REER) pour acheter ou construire une habitation pour vous-même ou pour une personne handicapée qui vous est liée. Ce retrait est libre d'impôt si vous le remboursez dans les délais prescrits.

Saviez-vous que vous pouvez retirer de l'argent de votre REER et de votre CELIAPP dans le cadre du RAP, et ce, pour la même propriété ? Il vous suffit de remplir toutes les conditions définies par le régime au moment de chaque retrait.

Crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation

Le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation peut permettre aux acheteurs d'une maison de demander un crédit d'impôt non remboursable pouvant aller jusqu'à 1 500 $.

Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves

La TPS/TVH qui est imposée lors de l'achat d'une habitation neuve peut être remboursée. Ceci peut réduire les coûts et aider les contribuables à acheter une propriété.

Autres programmes pour les acheteurs d'une première propriété

À part les encouragements fiscaux que nous offrons, d'autres programmes sont offerts aux acheteurs d'une première propriété. Le gouvernement du Canada offre un incitatif à l'achat d'une première propriété, ainsi que du financement pour la construction de logements pour les Autochtones dans les réserves et hors des réserves au Canada.

En conclusion, voici ce que vous devez savoir : Nous offrons des prestations, des crédits et des encouragements fiscaux pour vous aider en tant qu'acheteur d'une première propriété. Prenez l'habitude de produire votre déclaration de revenus chaque année pour tirer profit de ces ressources qui vous sont offertes.

Profitez bien de novembre : le Mois de la littératie financière!

Pour en savoir plus sur ces encouragements fiscaux, allez à canada.ca/logement-arc.

Personne-ressource

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

Soyez branché

Suivez l'Agence sur Facebook.

Suivez l'Agence sur Twitter - @AgenceRevCan .

. Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

Ajoutez nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles

Vous pouvez aussi visionner nos vidéos sur l'impôt sur YouTube

SOURCE Agence du revenu du Canada