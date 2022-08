Des milliers de personnes se réuniront dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse pour célébrer et mettre en valeur la culture et les communautés acadiennes

PUBNICO, NS, le 10 août 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accordait 4,6 millions de dollars pour appuyer l'organisation du prochain Congrès mondial acadien (CMA). Le septième CMA aura lieu du 10 au 18 août 2024 dans les régions acadiennes de Clare et d'Argyle, dans le sud ouest de la Nouvelle-Écosse.

Le CMA est un rassemblement international pour la culture acadienne qui permet de consolider les liens qu'entretiennent les communautés acadiennes de tous les coins du monde, en préservant et en célébrant leur langue, leur culture et leur histoire. Tous les cinq ans, le Congrès offre aux municipalités hôtes l'occasion de faire connaître leur coin de pays. Nous estimons que les retombées économiques générées seront de l'ordre de 25 millions de dollars dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et dans la province en général.

En vue de soutenir cet événement majeur dans la région, Patrimoine canadien octroie 2,8 millions de dollars par l'entremise du programme de Développement des communautés de langue officielle. L'Agence de promotion économique du Canada atlantique, quant à elle, versera une somme non remboursable de 1,8 million de dollars par l'entremise du Fonds des collectivités innovatrices.

Le financement supplémentaire comprend 2,5 millions de dollars de l'Office des affaires acadiennes et de la francophonie de la Nouvelle-Écosse. En outre, les municipalités d'Argyle et de Clare investiront 250 000 dollars chacune.

Tous les fonds octroyés serviront à la promotion et à l'organisation du CMA.

Citations

« En tant qu'Acadienne, c'est un immense honneur d'annoncer que le gouvernement du Canada appuiera financièrement l'organisation du prochain Congrès mondial acadien. En 2019, j'ai été témoin de la contribution énorme de cette rencontre sur l'épanouissement des communautés francophones et acadiennes, ainsi que sur le développement économique et le secteur du tourisme. Le CMA de 2024 promet d'en mettre plein la vue aux milliers de participants qui viendront des quatre coins du monde pour célébrer la culture acadienne et souligner la richesse, la vitalité, et les nombreuses réalisations du peuple acadien. »

- Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse est prêt à accueillir les Acadiens, francophones et francophiles du monde entier au Congrès mondial acadien en 2024. Nous sommes ravis de réunir cette communauté dynamique pour des démonstrations extraordinaires de fierté et de culture. La province de la Nouvelle-Écosse est fière d'être partenaire et de soutenir cet événement important, qui célébrera notre culture acadienne unique, présentera aux visiteurs tout ce que la Nouvelle-Écosse a à offrir et apportera d'importants avantages à l'économie locale. »

- L'honorable Colton LeBlanc, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie, ministre de la Commission de la fonction publique et ministre de Services Nouvelle-Écosse et des Services internes

« Ce financement nous permettra de créer des expériences inoubliables qui rallumeront la fierté d'appartenance au peuple acadien des participantes et participants au Congrès mondial acadien 2024. La tenue de cet événement d'envergure apportera aussi d'importantes retombées économiques et culturelles pour la région du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, ses artistes, organismes et entreprises, pour les années à venir. »

- Allister Surette, président du Comité organisateur, Congrès mondial acadien 2024

« Le Congrès mondial acadien est un événement d'envergure internationale qui permet de faire découvrir différents coins de l'Acadie et qui apporte d'innombrables retombées pour les communautés hôtes. C'est aussi une célébration de la fierté acadienne et une occasion pour notre peuple de définir son avenir. La Société Nationale de l'Acadie, qui a le mandat d'assurer la pérennité des Congrès mondiaux acadiens, est reconnaissante pour la contribution du gouvernement du Canada envers la rencontre de 2024. »

- Martin Théberge, président, Société Nationale de l'Acadie

« C'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que la municipalité du district de Clare soutient le Congrès mondial acadien 2024 dans la région du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, conjointement avec notre collègue hôte, la municipalité du district d'Argyle. Nous commençons déjà à ressentir les répercussions fructueuses de cette célébration d'envergure sur les secteurs touristique, économique et culturel de notre région et de l'ensemble de la Nouvelle-Écosse. En plus de ses investissements continus dans l'infrastructure municipale, la municipalité du district de Clare s'est engagée à verser 250 000 dollars pour la réalisation du prochain Congrès mondial acadien. Nous avons hâte de vous accueillir en 2024! »

- Yvon LeBlanc, préfet, municipalité de Clare

« Nous sommes ravis d'être partenaires en solidarité avec nos cousins de Clare pour le financement du Congrès mondial acadien de 2024. La municipalité d'Argyle s'est engagée à accorder 250 000 dollars pour cet événement exceptionnel. Tout comme nos voisins municipaux de Clare, nous avons bien hâte de recevoir dans notre coin de pays les Acadiens de partout dans le monde. Nous sommes persuadés que nos communautés francophones vont partager joyeusement leur fierté acadienne avec nos amis acadiens et acadiennes; notre histoire et notre culture riche et magnifique sont nos dénominateurs communs. Nous sommes heureux d'offrir notre appui à l'organisation du CMA 2024 tout en nous assurant que nos visiteurs n'oublieront jamais notre hospitalité et leur visite dans notre région toujours acadienne. »

- Danny Muise, préfet, municipalité d'Argyle

Les faits en bref

Le Congrès mondial acadien (CMA) est un rassemblement international de la culture acadienne. Il se tient tous les cinq ans dans une communauté différente.

Le premier CMA a eu lieu dans le sud-est du Nouveau-Brunswick en 1994. Les autres CMA ont eu lieu en Louisiane (1999), en Nouvelle-Écosse (2004), dans la Péninsule acadienne (2009), dans l'Acadie des terres et forêts (2014) ainsi que dans les régions du sud-est du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard (2019).

Les régions hôtes du septième CMA sont des communautés situées à environ 300 kilomètres d' Halifax .

. La Société Nationale de l'Acadie (SNA) assure la pérennité du CMA depuis 2001.

Le Comité organisateur du Congrès mondial acadien 2024 est présidé par M. Allister Surette , recteur et vice-chancelier de l'Université Sainte-Anne .

, recteur et vice-chancelier de l'Université . Le sous-volet Fonds stratégique du programme Développement des communautés de langue officielle de Patrimoine canadien appuie l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire par l'entremise de grands projets et d'initiatives stratégiques.

Le Fonds des collectivités innovatrices soutient les initiatives qui mènent à des emplois à long terme et à une économie locale plus forte au Canada atlantique. Par l'intermédiaire du Fonds, l'Agence de promotion économique du Canada atlantique appuie des projets communautaires, y compris ceux d'organismes sans but lucratif dans des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Liens connexes

Congrès mondial acadien

Société Nationale de l'Acadie

Municipalité de Clare

Municipalité d'Argyle

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Marianne Blondin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]; Lauren Sinclair, Directrice des communications, Agence de promotion économique du Canada atlantique, 782-641-6365, [email protected]