Compte rendu - Le premier ministre Carney s'entretient avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte

OTTAWA, ON, le 29 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Mark Rutte.

Les dirigeants ont discuté des grandes priorités du prochain Sommet de l'OTAN, qui se tiendra à Ankara, en Türkiye. Il s'agit notamment de l'accroissement des investissements dans la défense, des capacités de défense de l'OTAN et de la poursuite du soutien à l'Ukraine.

Le premier ministre Carney a évoqué la plus importante augmentation des investissements du Canada dans la défense depuis une génération. Cette augmentation a permis d'atteindre l'objectif de 2 % du produit intérieur brut fixé par l'OTAN, et ce pour la première fois depuis la chute du mur de Berlin. Le premier ministre a également indiqué que le Canada était en bonne voie d'atteindre l'objectif de 5 % fixé par l'OTAN en matière de dépenses militaires. Au cours de la dernière année, dans le cadre de l'opération REASSURANCE, le Canada a déployé en Europe sa plus importante présence militaire continue depuis plus de trois décennies.

Le premier ministre et le secrétaire général ont convenu de poursuivre leur étroite collaboration afin de veiller à ce que l'Alliance de l'OTAN reste forte et unie. Ils se sont réjouis à l'idée de se rencontrer en personne la semaine prochaine.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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