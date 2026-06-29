AVIS AUX MÉDIAS - L'honorable Stephen Fuhr annoncera un soutien à la sécurité alimentaire à Kelowna

KELOWNA, BC, le 29 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député de Kelowna, au nom de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, soulignera le lancement de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire pour renforcer les systèmes alimentaires à Kelowna.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : 30 juin

Heure : 10 h

Endroit : Kelowna (C.-B.)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] au plus tard le 29 juin à 16 h.

au plus tard le 29 juin à 16 h. Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 30 juin » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45.

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SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Sofiya Sapeha, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]