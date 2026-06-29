Compte rendu - Le premier ministre Carney s'entretient avec le premier ministre de la Grèce, Kyriakos Mitsotakis

OTTAWA, ON, le 29 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre de la Grèce, Kyriakos Mitsotakis.

Les dirigeants ont évoqué le prochain Sommet de l'OTAN ainsi que plusieurs enjeux bilatéraux. Ils ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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