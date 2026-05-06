Le jeudi 7 mai 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

06 mai, 2026, 17:55 ET

OTTAWA, ON, le 6 mai 2026 /CNW/ - 

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

9 h 00

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


14 h 00

Le premier ministre rencontrera Sa Majesté Royale la princesse Margriet des Pays-Bas.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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