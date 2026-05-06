Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
06 mai, 2026, 17:55 ET
OTTAWA, ON, le 6 mai 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région de la capitale nationale (Canada)
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9 h 00
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Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
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Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement
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14 h 00
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Le premier ministre rencontrera Sa Majesté Royale la princesse Margriet des Pays-Bas.
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Note à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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