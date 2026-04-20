OTTAWA, ON, le 20 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre élu de la Hongrie, Péter Magyar.

Le premier ministre Carney a félicité le premier ministre élu Magyar de sa victoire décisive aux élections.

En tant qu'Alliés de l'OTAN et partenaires commerciaux, et compte tenu de la présence de plus de 320 000 Canadiens d'origine hongroise, les premiers ministres ont souligné la vigueur et l'immense potentiel des relations entre le Canada et la Hongrie. Ils ont discuté du renforcement des partenariats dans les domaines des échanges commerciaux et de l'énergie, à l'heure où le Canada approfondit ses relations avec l'Union européenne.

Les premiers ministres ont insisté sur la nécessité de resserrer la collaboration en matière de sécurité et de défense, notamment en ce qui a trait à l'approvisionnement en matière de défense, par le biais de l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (SAFE).

Les dirigeants ont évoqué l'importance de parvenir à une paix juste et durable en Ukraine.

Le premier ministre Carney et le premier ministre élu Magyar ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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