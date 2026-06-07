Le premier ministre Carney se rendra en France et en Irlande et participera au Sommet des dirigeants du G7 de 2026 afin de renforcer les partenariats du Canada dans les domaines du commerce, de la défense et de la technologie

OTTAWA, ON, le 7 juin 2026 /CNW/ - Dans un monde plus dangereux et divisé, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous consolidons notre force au pays et diversifions nos partenariats à l'étranger. Le Canada établit un vaste réseau de nouvelles relations, en s'appuyant sur les valeurs canadiennes pour accroître la certitude, la sécurité et la prospérité.

Pour faire progresser cette mission, le premier ministre Mark Carney a annoncé qu'il effectuera des visites bilatérales en France et en Irlande du 11 au 17 juin 2026 et qu'il participera au Sommet des dirigeants du G7 de 2026. Au cours de ces visites, le premier ministre collaborera avec nos alliés et partenaires pour relever des défis mondiaux urgents et créer de nouvelles possibilités de collaboration. Il cherchera à attirer de nouveaux investissements au Canada, à renforcer les partenariats commerciaux et de sécurité avec l'Europe, et à créer de nouvelles possibilités pour les travailleurs et les industries du Canada.

Le premier ministre se rendra tout d'abord à Paris, en France, où il rencontrera le président Emmanuel Macron afin de renforcer le partenariat entre le Canada et la France dans des secteurs importants tels que le commerce, la défense, l'intelligence artificielle (IA), les technologies quantiques et les minéraux critiques. Les deux dirigeants feront avancer des partenariats commerciaux et industriels clés, notamment dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité, des minéraux critiques et des technologies de pointe. Le premier ministre rencontrera également des chefs d'entreprise de premier plan afin de promouvoir le Canada comme un partenaire de choix en matière de commerce et d'investissement.

En Irlande, le premier ministre Carney se rendra à Dublin pour rencontrer le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin. Il s'agira de la première visite bilatérale effectuée par un premier ministre canadien en Irlande depuis près d'une décennie. Le premier ministre se rendra ensuite dans le comté de Mayo, où il rencontrera la présidente de l'Irlande, Catherine Connolly. Pendant son séjour en Irlande, le premier ministre Carney s'emploiera à resserrer les liens culturels de longue date entre le Canada et l'Irlande ainsi que les liens qui unissent depuis longtemps les populations des deux pays. Il cherchera également à élargir la collaboration dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'innovation numérique et de l'IA, des produits pharmaceutiques et du climat.

Le premier ministre participera ensuite au Sommet des dirigeants du G7 de 2026 à Évian, en France, où il travaillera à renforcer les partenariats internationaux du Canada, en s'appuyant sur les progrès réalisés l'année dernière durant la présidence canadienne du G7. Il mettra l'accent sur le rôle et l'expertise du Canada en tant que partenaire fiable dans les domaines de la sécurité économique, de l'énergie propre et des technologies émergentes, y compris l'IA et les technologies quantiques.

Au cours de la dernière année, le Canada a conclu plus de 20 partenariats économiques et de sécurité. L'Irlande, la France et les alliés du G7 sont des partenaires essentiels et de longue date du Canada. En collaborant avec eux, nous pouvons bâtir un monde meilleur, plus juste et plus prospère pour tous.

Citation

« L'Irlande et la France sont deux des plus proches et des plus anciens partenaires du Canada. Dans un monde de plus en plus incertain, nous resserrons ces liens, et ceux que nous entretenons avec tous les pays du G7, afin d'accroître la certitude, la sécurité et la prospérité au profit de la population canadienne et de nos partenaires partout dans le monde. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

La visite du premier ministre à Paris donnera suite à la visite bilatérale qu'il a effectuée en France en mars 2025, sa première visite bilatérale officielle en tant que premier ministre. Le Canada et la France partagent une longue histoire commune et la volonté de préserver les liens qu'ils entretiennent au chapitre de la culture et de la langue française. En 2025, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et la France a totalisé 15,2 milliards de dollars, les exportations canadiennes de marchandises vers la France étant évaluées à 5 milliards de dollars et les importations à 10,2 milliards de dollars.

Il s'agira de la première visite officielle du premier ministre Carney en Irlande et de la première visite officielle d'un premier ministre canadien dans le comté de Mayo. En 2025, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et l'Irlande a atteint 6 milliards de dollars, les exportations canadiennes s'élevant à 1,1 milliard de dollars et les importations à 4,9 milliards de dollars.

Le Sommet des dirigeants du G7 est un forum annuel qui réunit les chefs de gouvernement des économies et des démocraties les plus avancées du monde afin de discuter d'enjeux mondiaux liés à l'économie, à la sécurité et à la géopolitique et de les aborder ensemble.

Fort de 16 accords de libre-échange conclus dans 51 pays, le Canada bénéficie d'un accès préférentiel à 1,5 milliard de consommateurs, soit les deux tiers du PIB mondial.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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