LONDRES, le 15 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, dans le cadre de sa visite bilatérale au Royaume-Uni.

Le premier ministre Starmer a souhaité au premier ministre Carney la bienvenue au Royaume-Uni. Ils ont discuté du conflit au Moyen-Orient, notamment de la crise humanitaire qui s'aggrave au Liban.

Les deux dirigeants attendent avec impatience de pouvoir s'entretenir plus en détail sur un certain nombre de priorités et d'enjeux bilatéraux lors de leur rencontre de demain.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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