OTTAWA, ON, le 12 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer.

Le premier ministre Starmer a félicité le premier ministre Carney pour son élection. Les dirigeants ont discuté de l'étroite relation entre le Canada et le Royaume-Uni et ont convenu de resserrer les liens commerciaux et de défense entre les deux pays. En tant qu'Alliés et partenaires, ils ont également discuté de leur engagement commun en faveur du maintien de la paix et de la sécurité, notamment en aidant l'Ukraine à parvenir à une paix juste et durable.

Les dirigeants ont discuté de la visite que Sa Majesté le roi Charles III effectuera au Canada plus tard au cours du mois, ce qui témoigne de l'héritage et des liens durables qui unissent les deux nations. Le premier ministre Carney et le premier ministre Starmer ont convenu de rester en contact étroit.

