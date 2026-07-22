/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À EDMONTON/

EDMONTON, AB, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à se joindre à Matt Jeneroux, député fédéral d'Edmonton-Riverbend, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi qu'à Andrew Knack, maire d'Edmonton. Nick Lilley, directeur général, HomeEd, et Johnathan Lay, vice-président, Projets, HomeEd, pour une annonce sur le logement.

Date : Le 22 juillet 2026 Heure : 9 h 30 (HR) Lieu : 909, boulevard Ogilvie Nord-Ouest Edmonton (Alberta) T6R 1Z9

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]