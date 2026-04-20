OTTAWA, ON, le 20 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre du Luxembourg, Luc Frieden.

S'appuyant sur la visite du premier ministre Frieden au Canada en février, les dirigeants ont souligné le partenariat bilatéral croissant entre le Canada et le Luxembourg dans les domaines du commerce, de la technologie et de la défense. Ils ont cerné des possibilités d'accroître le commerce et les investissements dans les secteurs de l'aérospatiale et des communications par satellite, domaines dans lesquels le Canada et le Luxembourg ont des capacités complémentaires naturelles.

Les dirigeants ont discuté des progrès réalisés en vue de mettre sur pied la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience. Cette nouvelle institution multilatérale sera chargée de mobiliser des capitaux privés afin de permettre aux industries de la défense de croître rapidement et de renforcer la sécurité collective. La Banque fournira un financement pluriannuel à faible coût pour permettre au secteur de la défense de bâtir plus grand et plus rapidement et pour apporter un soutien aux travailleurs et aux entreprises du Canada. Le premier ministre Carney a remercié le premier ministre Frieden pour son étroite collaboration dans le cadre de cette mission.

Les dirigeants ont souligné les progrès en cours pour instaurer une paix juste et durable en Ukraine ainsi que la nécessité d'une désescalade au Moyen-Orient.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Frieden ont convenu de rester en contact étroit.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]