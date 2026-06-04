VICTORIA, BC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le secteur forestier canadien se trouve à la croisée des chemins. Les pressions actuelles - que ce soit les droits de douane, les problèmes d'approvisionnement en fibres, l'évolution de la demande du marché et les changements climatiques - touchent durement l'industrie et les collectivités qui en dépendent. En réponse à ces tensions, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut maîtriser et travaille de concert avec les provinces, les territoires et des partenaires autochtones à la mise en place d'une approche coordonnée visant à transformer le secteur pour qu'il puisse prospérer sur le long terme.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui un plan d'action pour le secteur forestier, qui comporte d'importants engagements destinés à favoriser la transformation de ce secteur en collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres partenaires clés.

Le plan d'action se fonde sur l'immense travail accompli par le Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien pendant son mandat de 90 jours, notamment sur ses recommandations.

Pour faire du secteur forestier canadien l'un des principaux fournisseurs de produits forestiers traditionnels et avancés à l'échelle mondiale, le plan s'appuie sur quatre priorités :

assurer un approvisionnement concurrentiel et prévisible en fibre;

effectuer les investissements requis pour stimuler l'innovation et la modernisation à l'échelle de tout le secteur;

élargir les débouchés au pays et à l'international;

soutenir les travailleurs et les collectivités grâce à des mesures de développement des compétences et de transition.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont discuté de la mise en œuvre du plan d'action lors de la réunion annuelle du Conseil canadien des ministres des forêts. À cette occasion, les gouvernements se sont engagés à collaborer dans les prochains mois afin d'harmoniser leurs politiques et leurs investissements, de réduire les obstacles et d'accélérer la marche vers la transformation. Ces travaux aboutiront, d'ici la fin de 2026, à une stratégie officielle pour le secteur forestier canadien.

Les ressources naturelles du Canada sont depuis longtemps le fondement de notre prospérité. À l'heure où nous œuvrons à bâtir l'économie la plus forte du G7 et à doubler nos échanges commerciaux hors États-Unis au cours de la prochaine décennie, notre secteur forestier peut jouer un rôle central dans l'équation. En soutenant les travailleurs aujourd'hui et en modernisant l'industrie pour demain, le gouvernement du Canada veille à ce que le secteur forestier demeure un pilier de notre puissance et de notre prospérité pour les décennies à venir.

Citations

« Des scieries ferment leurs portes, des Canadiens perdent leur emploi et des régions sont durement touchées, notamment en raison des pressions tarifaires et de l'évolution des marchés. Si nous voulons protéger l'industrie que nous avons bâtie et stimuler sa croissance à long terme, nous devons prendre des mesures pour changer de cap, croître, nous moderniser et nous diversifier. Le plan d'action présenté aujourd'hui s'appuie sur les travaux du Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien et définit clairement la voie que doit suivre Équipe Canada et les mesures concrètes qu'elle doit prendre afin de bâtir un Canada fort, prospère et souverain pour tous. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le secteur forestier canadien est tributaire des personnes, des familles et des collectivités qui l'ont bâti. En cette période particulièrement difficile, ce plan d'action permettra aux travailleurs d'acquérir les compétences nécessaires à leur succès, tout en soutenant les emplois de qualité et en aidant les collectivités à s'adapter. En investissant dans les compétences et l'innovation, nous créons une économie plus forte et plus inclusive, où le secteur forestier continue d'ouvrir des débouchés dans l'immédiat et de façonner un avenir durable pour les générations à venir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

Faits en bref

Le secteur forestier canadien est un moteur économique majeur, qui fait vivre près de 200 000 travailleurs, dont plus de 11 000 Autochtones, et sa contribution à notre PIB s'élève à plus de 20 milliards de dollars.

Depuis août 2025, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures de plus de 2 milliards de dollars, y compris une série de programmes transformateurs de RNCan dédiés au secteur forestier canadien, pour protéger et transformer ce secteur.

Le 26 novembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien, dans le cadre de nouvelles mesures visant à soutenir et à transformer le secteur forestier au pays.

Lancé le 19 janvier 2026, le Groupe de travail avait pour mandat de soumettre un rapport final dans un délai de 90 jours.

Le 3 juin 2026, le ministre Hodgson a rendu public le rapport final du Groupe de travail et annoncé des mesures, nouvelles et bonifiées, visant à soutenir la transformation du secteur forestier canadien ainsi que près de 130 millions de dollars pour 56 projets dans le secteur forestier au pays.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]