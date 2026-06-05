/R E P R I S E --Avis aux médias - Le député Duguid fera une annonce lors de la cérémonie d'inauguration des travaux d'une importante installation solaire en Saskatchewan/

ESTEVAN, SK, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le député de Winnipeg-Sud, l'honorable Terry Duguid, participera au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, à la cérémonie officielle d'inauguration des travaux de construction du projet solaire Turning Sun, l'une des plus importantes installations solaires à grande échelle en Saskatchewan, où il fera une annonce de financement. Il sera accompagné de représentants de SaskPower, de Greenwood Sustainable Infrastructure et de la Nation Nakoda d'Ocean Man. Un point de presse suivra.

Date : Vendredi 5 juin 2026

Heure : 14 h (HC)

Lieu : Site du projet solaire Turning Sun

Municipalité rurale d'Estevan (Saskatchewan)

Coordonnées du site : 49° 3' 39,45" N, 103° 6' 29,83" O

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement en présentiel ou en virtuel sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]