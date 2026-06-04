Le vendredi 5 juin 2026 English

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Cabinet du Premier ministre du Canada

04 juin, 2026, 18:40 ET

OTTAWA, ON, le 4 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région du Grand Toronto (Ontario)


10 h 25           

Le premier ministre visitera une épicerie pour souligner le premier versement de la nouvelle Allocation pour l'épicerie et les besoins essentiels aux Canadiennes et aux Canadiens.



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