Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
04 juin, 2026, 18:40 ET
OTTAWA, ON, le 4 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région du Grand Toronto (Ontario)
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10 h 25
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Le premier ministre visitera une épicerie pour souligner le premier versement de la nouvelle Allocation pour l'épicerie et les besoins essentiels aux Canadiennes et aux Canadiens.
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Note à l'intention des médias :
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Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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