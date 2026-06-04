TORONTO, le 4 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la Grenade, Dickon Mitchell.

Les dirigeants ont souligné les liens culturels étroits et les valeurs communes qui unissent le Canada et la Grenade, renforcés par la forte présence de la diaspora grenadienne à travers le Canada.

Alors que le Canada et la Grenade diversifient leurs relations commerciales, les dirigeants ont souligné les importantes possibilités de renforcer les partenariats entre les deux pays dans les domaines du développement durable, de la sécurité, du commerce et de l'énergie, y compris l'énergie géothermique. S'appuyant sur cette mission, le premier ministre Carney et le premier ministre Mitchell ont salué l'engagement fort du Canada à l'égard du renouvellement du Partenariat stratégique Canada-CARICOM.

Les dirigeants ont abordé des priorités communes, comme la croissance économique et la lutte contre la criminalité transnationale.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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