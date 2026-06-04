TORONTO, le 4 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la première ministre de la Barbade, Mia Mottley.

Le premier ministre Carney et la première ministre Mottley ont mis en lumière le partenariat solide entre le Canada et la Barbade. Grâce à 60 ans de relations diplomatiques, à des relations commerciales dynamiques et à des valeurs communes d'inclusion et de développement durable, la Barbade est un partenaire clé du Canada et un acteur de premier plan dans la région.

Partant de ces bases, les dirigeants ont convenu de renforcer leurs liens dans les domaines du développement, du climat et de la sécurité et de renouveler le partenariat stratégique entre le Canada et la CARICOM.

À cette fin, les dirigeants ont discuté d'une série de nouvelles mesures.

Premièrement, le Canada versera environ 97 millions de dollars par l'entremise du Fonds de prêts pour le climat GAIA, une plateforme novatrice de financement mixte cofondée par FinDev Canada et le groupe financier Mitsubishi UFJ (MUFG), avec le soutien du Fonds vert pour le climat. Cette plateforme contribue à réduire le fardeau financier du secteur public en mobilisant des fonds privés et philanthropiques pour financer des projets de développement. Les dirigeants ont salué l'annonce faite cette semaine par la Banque de développement des Caraïbes, selon laquelle son conseil d'administration a approuvé l'octroi d'une garantie de portefeuille d'une valeur d'environ 277 millions de dollars. En collaboration avec le gouvernement du Canada, cette initiative permettra d'accroître le financement du développement dans les Caraïbes, conformément à l'annonce faite lors du Sommet du G7 à Kananaskis.

Deuxièmement, le Canada a fourni 170 millions de dollars au mécanisme de résilience pour l'énergie propre dans les petits États insulaires en développement. Le mécanisme, géré par la Banque mondiale, soutient des projets visant à réduire les émissions, à promouvoir les énergies propres et à mieux se préparer aux catastrophes naturelles.

Les dirigeants ont discuté de la sécurité régionale, notamment de la situation en Haïti. Ils ont souligné l'importance du soutien international et de la coordination soutenue avec les partenaires pour assurer la sécurité et la stabilité de la région. À cette fin, le Canada investira 9 millions de dollars dans des projets visant à soutenir les efforts régionaux de lutte contre la criminalité transnationale, à améliorer la sécurité maritime et à renforcer les capacités policières dans la région.

Le premier ministre Carney et la première ministre Mottley ont cerné des secteurs dans lesquels resserrer les liens commerciaux et des moyens d'y parvenir. Le premier ministre Carney a exprimé le soutien du Canada à l'égard de la transition de la Barbade vers une énergie renouvelable. L'expertise de calibre mondial du Canada en matière de stockage d'énergie par batterie et d'intégration des réseaux pourrait accélérer la réalisation de cette mission.

Le premier ministre Carney et la première ministre Mottley ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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