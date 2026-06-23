Compte rendu - Le premier ministre Carney s'entretient avec le premier ministre de la Thaïlande, Anutin Charnvirakul

OTTAWA, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre de la Thaïlande, Anutin Charnvirakul.

Le premier ministre Carney a félicité le premier ministre Anutin pour la victoire électorale qu'il a remportée plus tôt cette année.

Les premiers ministres ont souligné le partenariat solide entre le Canada et la Thaïlande, qui jouissent d'un commerce bilatéral d'une valeur de 7,4 milliards de dollars par année. Ils ont discuté de l'accroissement du commerce et de l'investissement dans les secteurs de l'énergie propre, de l'électronique de pointe, de la défense et des technologies numériques. Ils ont parlé des négociations ayant pour objectif la conclusion d'un accord de libre-échange entre le Canada et la Thaïlande, qui permettra de réduire les barrières commerciales, de créer de nouvelles occasions d'affaire pour les entreprises et de favoriser davantage les investissements bilatéraux.

Le premier ministre Carney a souligné les engagements renforcés du Canada avec des partenaires de l'Asie du Sud-Est, particulièrement par le biais de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). À ces fins, les dirigeants ont salué les efforts déployés en vue de conclure cette année un accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE. Cet accord permettra d'ajouter plus de 1,6 milliard de dollars à l'économie canadienne et d'offrir aux travailleurs et aux entreprises du Canada un accès préférentiel à près de 700 millions de consommateurs ainsi qu'à un marché de plus de 5 000 milliards de dollars.

Les premiers ministres se sont réjouis du 65e anniversaire des relations bilatérales entre le Canada et la Thaïlande en 2026.

Le premier ministre Carney a invité le premier ministre Anutin à venir en visite au Canada afin de marquer cet anniversaire important. Les deux dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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