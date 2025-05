OTTAWA, ON, le 23 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre.

Le premier ministre Støre a félicité le premier ministre Carney pour son élection. Les premiers ministres ont discuté du renforcement des partenariats en matière de commerce et de défense, notamment à l'égard de la sécurité transatlantique et de l'Arctique. Ils ont également réaffirmé leur appui à une paix juste et durable en Ukraine qui respecte sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

