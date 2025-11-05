OTTAWA, ON, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre de la Jamaïque et président de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), Andrew Holness.

Le premier ministre Carney a transmis les plus sincères condoléances des Canadiens et des Canadiennes au peuple jamaïcain à la suite des dégâts causés par l'ouragan Melissa. Le premier ministre Carney a affirmé l'engagement du Canada à soutenir la Jamaïque pendant son rétablissement, notamment par le biais du soutien récemment fourni pour lui procurer des denrées alimentaires d'urgence, de l'eau et des services de santé, en collaboration avec des partenaires humanitaires. Il a aussi souligné la mise en service du centre de soutien opérationnel des Forces armées canadiennes en Jamaïque, chargé d'appuyer les efforts de secours en cas de catastrophe dans la région.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Holness ont convenu de rester en contact.

