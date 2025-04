OTTAWA, ON, le 1er avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.

Les dirigeants ont eu une discussion productive sur l'importance de renforcer davantage la relation solide en matière de commerce et d'investissement entre les deux pays au profit de leurs citoyens et citoyennes.

Face aux défis qui s'annoncent, le premier ministre Carney et la présidente Sheinbaum ont mis en relief l'importance de préserver la compétitivité de l'Amérique du Nord et de respecter la souveraineté de chaque nation. Par ailleurs, le premier ministre Carney a évoqué son plan visant à lutter contre les mesures commerciales injustifiées prises à l'encontre du Canada, à protéger les travailleurs, les travailleuses et les entreprises au pays, et à bâtir l'économie du Canada, notamment en augmentant le commerce entre le Canada et le Mexique.

Les dirigeants ont convenu que les ministres et les hauts responsables poursuivraient leur collaboration afin de faire avancer les priorités communes.

Le premier ministre Carney et la présidente Sheinbaum ont convenu de rester en contact étroit.

