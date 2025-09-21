NEW YORK, le 21 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le premier ministre Carney a remercié le secrétaire général de sa participation au Sommet des dirigeants du G7 à Kananaskis, plus tôt cette année. Le premier ministre a affirmé le profond soutien du Canada envers les Nations Unies et les principes qu'elles défendent, à savoir la paix, la sécurité, le développement durable et les droits fondamentaux de la personne.

Le premier ministre et le secrétaire général ont discuté de la situation au Moyen-Orient, et surtout de l'urgent besoin d'instaurer un cessez-le-feu immédiat à Gaza, de libérer tous les otages, de protéger les civils et d'augmenter rapidement l'apport d'aide humanitaire. Quelques heures après la reconnaissance formelle de l'État de Palestine par le Canada, le premier ministre Carney a rappelé le soutien de longue date du pays à l'égard d'une solution à deux États et d'une stabilité durable dans la région.

Le premier ministre Carney et le secrétaire général Guterres ont convenu de l'importance de soutenir une paix juste et durable en Ukraine qui offrira la sécurité à long terme dans ce pays. Ils ont également discuté de la situation désastreuse en Haïti et souligné l'importance d'adopter une approche multilatérale renforcée à l'appui de la stabilisation et du rétablissement de ce pays.

Les deux dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

