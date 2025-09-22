NEW YORK, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président du Kenya, William Ruto, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le premier ministre Carney a remercié le président Ruto pour le leadership du Kenya dans le cadre de la Mission multinationale d'appui à la sécurité menée par les Nations Unies en Haïti. Il a réitéré le soutien indéfectible du Canada en faveur d'une stabilité et d'une sécurité accrues en Haïti.

Le premier ministre et le président ont discuté du resserrement des relations bilatérales entre le Canada et le Kenya, notamment par le renforcement de partenariats commerciaux et d'investissement.

Les dirigeants resteront en contact.

