GATINEAU, QC, le 8 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et la ministre du Développement économique, du Tourisme et de la Culture, ministre de la Commission de la fonction publique et ministre responsable de la Société des alcools du Yukon, l'honorable Jen Gehmair, seront à Whitehorse afin d'annoncer un financement destiné à aider les travailleurs du Yukon à acquérir de nouvelles compétences et à saisir les nouvelles occasions qui se présentent.

Les ministres seront accompagnées par le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député de Yukon, Brendan Hanley.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le lundi 11 mai 2026



Heure : 10 h (HSY)



Lieu : Édifice Jim-Smith Hall 2071 Second Avenue Whitehorse (Yukon)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Saskrita Shrestha, Gestionnaire du marketing et des communications, Développement économique, tourisme et culture, [email protected]