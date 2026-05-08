BURNABY, BC, le 8 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Randeep Sarai, secrétaire d'État (Développement international), annoncera du financement pour les minéraux critiques au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson. Il sera accompagné du député de Burnaby Central, Wade Chang. Un point de presse suivra.

Date : Lundi 11 mai 2026

Heure : 9 h (HP)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected] ; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]