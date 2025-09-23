NEW YORK, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président du Conseil présidentiel de transition d'Haïti, Laurent Saint-Cyr, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le premier ministre Carney et le président Saint-Cyr ont discuté de la crise qui sévit en Haïti et du soutien du Canada à l'égard de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies dirigée par les États-Unis et le Panama. Le premier ministre a souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes permettant de mieux aider Haïti à surmonter cette crise.

Le premier ministre Carney a également insisté sur l'engagement du Canada à contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité en Haïti et à appuyer un processus de transition politique qui repose sur des principes d'intégrité et de saine gouvernance.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact.

