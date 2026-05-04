EREVAN, Arménie, le 4 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président du Conseil européen, António Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en marge du Sommet de la Communauté politique européenne à Erevan, en Arménie.

Le premier ministre Carney a remercié le président Costa de l'avoir invité à participer au Sommet. Il a indiqué que la participation du Canada à ce sommet, en tant que premier pays non européen, témoigne des relations solides et croissantes entre le Canada et l'Europe. Au cours de la dernière année, le Canada et l'Union européenne (UE) ont agi avec rapidité et ambition pour approfondir leur nouveau Partenariat stratégique UE-Canada pour l'avenir - et ils vont accélérer ces efforts. Ce travail s'appuiera sur le Partenariat de sécurité et de défense et sur la participation du Canada à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (instrument SAFE) - le Canada étant le premier pays non européen à adhérer à celle-ci.

Les dirigeants ont discuté du renforcement de la collaboration dans des domaines prioritaires comme la sécurité des chaînes d'approvisionnement, les minéraux critiques, l'énergie et les technologies numériques. Le premier ministre Carney a mis en lumière les avantages concurrentiels du Canada dans ces secteurs.

Le premier ministre Carney, le président Costa et la présidente von der Leyen ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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