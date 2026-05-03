Le lundi 4 mai 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

03 mai, 2026, 17:50 ET

OTTAWA, ON, le 3 mai 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Erevan (Arménie)


9 h 00             

Le premier ministre arrivera au 8e Sommet de la Communauté politique européenne.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités


10 h 15           

Le premier ministre rencontrera le président du Conseil européen, António Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


11 h 30           

Le premier ministre prononcera une allocution lors de la séance plénière du 8e Sommet de la Communauté politique européenne.



Note à l'intention des médias :

  • Diffuseur hôte


13 h 15           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Espagne, Pedro Sánchez.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


13 h 50           

Le premier ministre rencontrera le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


14 h 15           

Le premier ministre participera à une table ronde ayant pour thème « Renforcer la connectivité et la sécurité économique dans le cadre de la transition écologique ».



Fermé aux médias


15 h 15           

Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


16 h 30           

Le premier ministre rencontrera le président de la France, Emmanuel Macron.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


18 h 00           

Le premier ministre s'envolera vers Ottawa, au Canada.



Fermé aux médias


Région de la capitale nationale (Canada)


22 h 15           

Le premier ministre arrivera à Ottawa, au Canada.



Fermé aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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