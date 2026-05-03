Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
03 mai, 2026, 17:50 ET
OTTAWA, ON, le 3 mai 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
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Erevan (Arménie)
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9 h 00
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Le premier ministre arrivera au 8e Sommet de la Communauté politique européenne.
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Note à l'intention des médias :
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10 h 15
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Le premier ministre rencontrera le président du Conseil européen, António Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
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Note à l'intention des médias :
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11 h 30
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Le premier ministre prononcera une allocution lors de la séance plénière du 8e Sommet de la Communauté politique européenne.
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Note à l'intention des médias :
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13 h 15
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Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Espagne, Pedro Sánchez.
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Note à l'intention des médias :
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13 h 50
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Le premier ministre rencontrera le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.
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Note à l'intention des médias :
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14 h 15
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Le premier ministre participera à une table ronde ayant pour thème « Renforcer la connectivité et la sécurité économique dans le cadre de la transition écologique ».
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Fermé aux médias
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15 h 15
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Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni.
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Note à l'intention des médias :
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16 h 30
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Le premier ministre rencontrera le président de la France, Emmanuel Macron.
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Note à l'intention des médias :
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18 h 00
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Le premier ministre s'envolera vers Ottawa, au Canada.
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Fermé aux médias
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Région de la capitale nationale (Canada)
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22 h 15
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Le premier ministre arrivera à Ottawa, au Canada.
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Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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