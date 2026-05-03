OTTAWA, ON, le 3 mai 2026 /CNW/ -

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Erevan (Arménie)



9 h 00 Le premier ministre arrivera au 8e Sommet de la Communauté politique européenne.





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10 h 15 Le premier ministre rencontrera le président du Conseil européen, António Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.





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11 h 30 Le premier ministre prononcera une allocution lors de la séance plénière du 8e Sommet de la Communauté politique européenne.





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Diffuseur hôte



13 h 15 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Espagne, Pedro Sánchez.





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13 h 50 Le premier ministre rencontrera le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.





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14 h 15 Le premier ministre participera à une table ronde ayant pour thème « Renforcer la connectivité et la sécurité économique dans le cadre de la transition écologique ».





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15 h 15 Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni.





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16 h 30 Le premier ministre rencontrera le président de la France, Emmanuel Macron.





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18 h 00 Le premier ministre s'envolera vers Ottawa, au Canada.





Fermé aux médias



Région de la capitale nationale (Canada)



22 h 15 Le premier ministre arrivera à Ottawa, au Canada.





Fermé aux médias

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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