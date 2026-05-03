EREVAN, Arménie, le 3 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de la Pologne, Donald Tusk, en marge du Sommet de la Communauté politique européenne à Erevan, en Arménie.

Le premier ministre Tusk a salué les relations solides et croissantes que le Canada entretient avec ses partenaires de l'Union européenne, y compris la Pologne.

Dans le prolongement de la visite du premier ministre Carney en Pologne l'année dernière et du lancement du Partenariat stratégique entre le Canada et la Pologne, les dirigeants ont discuté de moyens de renforcer la collaboration dans un large éventail de domaines, notamment l'énergie, l'aérospatiale et la défense. À cette fin, le premier ministre Carney a invité le premier ministre Tusk à effectuer une visite au Canada plus tard cette année. Ils se sont réjouis du fait que des responsables polonais seront présents au salon CANSEC à Ottawa, au Canada, à la fin du mois, et que le Canada présidera l'Exposition internationale de l'industrie de la défense qui se tiendra à Kielce, en Pologne, en septembre prochain.

Les premiers ministres ont souligné leur volonté de renforcer la sécurité régionale sur le flanc est de l'OTAN, notamment par le biais de la Brigade multinationale de l'OTAN dirigée par le Canada en Lettonie et de l'opération UNIFIER. Plus tôt cette année, le Canada a annoncé la prolongation de l'opération UNIFIER jusqu'en 2029.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Tusk ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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